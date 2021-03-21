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Голову и внутренности бросают в степи: скотокрады отстреливают животных в ЗКО

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:51
Голову и внутренности бросают в степи: скотокрады отстреливают животных в ЗКО
Фото из открытых источников
В Западно-Казахстанской области скотокрады отстреливают животных, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

После отстрела тушу разделывают. Голову и внутренности бросают прямо в степи, а мясо продают.

Как рассказал начальник управления криминальной полиции ДП ЗКО Ерлан Арыстанов, в январе этого года было проведено оперативно-розыскное мероприятие "Скотокрад", в котором приняли участи 273 полицейских, а также ветеринарная служба.

Было раскрыто 26 краж скота, из них 11 из числа прошлых лет. С каждым годом мы наблюдаем снижение краж скота в области и в 2020 году было зарегистрировано 38 краж, из них 21 были раскрыты, - отметил он.

Он также отметил, что преступники чаще всего сначала отстреливают скот, потом оставляют головы и внутренности животного на месте, а мясо реализуют.

Отстрел производят в ночное время. Изощренный способ начали применять примерно с 2019 года.


Источник: zakon.kz
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