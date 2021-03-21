ООН составила рейтинг самых счастливых стран мира: Казахстан на 45 месте

Организация объединенных наций обнародовала Всемирный доклад счастья, в котором составляется рейтинг самых счастливых стран мира, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лiга.Новости.



Первое место заняла Финляндия, титул "самой счастливой страны мира" она получает уже четвертый год подряд.



Согласно рейтингу, Казахстан занял 45 место. Кыргызстан - 67 место, Таджикистан 78 место и Туркменистан 97 место. Монголия - на 70 месте, Россия - на 76 месте, Китай - на 84.



Согласно еще одному рейтингу Казахстан занял 36 место.



В этот раз доклад ООН был назван "Счастье, доверие и смерть при COVID-19". Как объяснили в организации, минувший год был особенным, так как человечество столкнулось с масштабной пандемией, которая изменила мир и унесла много жизней, а доверие и дружелюбие – это лучшие стратегии борьбы с коронавирусом.



Помимо Финляндии в топ-10 счастливых стран также вошли: Исландия, Дания, Швейцария, Нидерланды, Швеция, Германия, Норвегия, Новая Зеландия и Австрия. А самыми несчастными стали Руанда, Зимбабве и Афганистан.



Для составления рейтинга авторы доклада учитывали три основных показателя – уровень жизни (ВВП,соцподдержка, соблюдение прав и свобод), а также положительные и отрицательные эмоции в 149 странах. Например, у финнов факторами счастья были признаны близость к природе, безопасность, доступность сервисов и услуг. Рейтинг публикуется с 2012 года.