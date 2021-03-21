«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 21 Марта
+5...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 421.29 KZT
  • €1 = 500.96 KZT
  • 1 RUB = 5.69 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Детям в Украине будут начислять дивиденды от нефти - Зеленский

Просмотров:1218 Опубликовано: Сегодня, 10:55
Детям в Украине будут начислять дивиденды от нефти - Зеленский
Кадр видео
В Украине введут "экономические паспорта", по которым дети, рожденные в стране, до 18 лет будут получать дивиденды от добычи и использования недр. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Tengrinews.kz.

Президент страны напомнил, что согласно Конституции недра являются собственностью всего народа Украины.

"Времена, когда существовал список фамилий, которые считались украинским народом и могли владеть и пользоваться недрами, – эти времена закончились. Вскоре мы предложим механизм для воплощения в жизнь одного из моих предвыборных обещаний, а именно – об экономическом паспорте украинца.

По нему все дети, рожденные в Украине, до момента наступления 18 лет смогут получать средства от добычи и использования недр Украины, которые будут накапливаться на их персональном депозитном счету в банке и после достижения совершеннолетия смогут быть потрачены ими для получения высшего образования в Украине", - заявил Зеленский в видеообращении к гражданам, опубликованном на сайте главы государства.

Также президент прокомментировал ужесточение карантина в некоторых регионах Украины местными властями.

"По моему убеждению, все эти меры не могут приниматься ими в формате "запреты есть, поддержки нет" или, если угодно, по принципу "денег нет, но вы держитесь".

В январе, параллельно с введением локдауна в Украине, по моему поручению правительство подготовило широкий комплекс поддержки: это прямая финансовая помощь людям и бизнесу, помощь на детей, компенсация по частичной безработице, налоговые каникулы и ряд других стимулов", - уточнил президент.

Он добавил, что о разных формах поддержки, вводя локдаун на местах, должна подумать и местная власть, отметив, что ждет их предложений уже на следующей неделе.

"Дополнительно к предложенным за счет местных бюджетов размерам помощи гражданам и бизнесу, которые пострадали из-за локдауна, центральная власть прибавит сто процентов, увеличив таким образом суммы поддержки людей и бизнеса вдвое", - сказал Зеленский.


Источник: Tengrinews
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 6 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
GOAT (Посетители) Сегодня, 16:34
Космос,
elek,
kolu411,
TU-154,
крякозя́бр,
Господа! ну что вы так убиваетесь? Вам же оставили право работать на олигархов! Вам оставили право пользоваться карточками банков, так сказать позаботились о вас, чтобы вы в руках не держали "грязные" деньги.
Зачем вам эта нефть? Она грязная и вонючая! А олигархи позаботились о вас, взяли всю эту "грязь" на себя! Им так трудно думать обо всём этом! эти акции... фьючерсы...
А вам дали жить спокойно! Без этих лишних забот!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • дорожник
  • kz1990
  • GOAT
 Космос (Посетители) Сегодня, 12:18
kolu411,
К сожалению, это так, но не про наших владельцев. В Казахстане уже продали нефть китайцам, железо индусам, медь корейцам, хром евреям... так-что, утираемся, улыбаемся и машем!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ну Ну
  • kz1990
  • GOAT
 elek (Посетители) Сегодня, 11:55
Идея конечно хорошая, у нас такого не дождёшься. Тут при желании, на образование детей трудно средства накопить. Как вариант, рассмотрели бы возможность оплаты обучения пенсионными накоплениями. Нет же, у них предложения типа - возможность покупки авто.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Космос
  • Ирон
  • kz1990
  • GOAT
 kolu411 (Посетители) Сегодня, 11:41
TU-154,
Аунас "недров" нет. Они походу давно в частной собственности так как и точечные застройки которые запретили а они все появляются. Якобы земля куплена оч давно и разрешение получено до запрета.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • kolu411
  • elek
  • Ну Ну
  • kz1990
  • GOAT
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 11:23
В России и РК, недра к сожалению, не являются собственностью народа на практике как мы знаем
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • TU-154
  • kolu411
  • kz1990
  • GOAT
 крякозя́бр (Посетители) Сегодня, 11:06
Интересно что по этому поводу, отбитым, по зомбо СМИ втирать начнут chih
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика