Детям в Украине будут начислять дивиденды от нефти - Зеленский

В Украине введут "экономические паспорта", по которым дети, рожденные в стране, до 18 лет будут получать дивиденды от добычи и использования недр. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Tengrinews.kz.



Президент страны напомнил, что согласно Конституции недра являются собственностью всего народа Украины.



"Времена, когда существовал список фамилий, которые считались украинским народом и могли владеть и пользоваться недрами, – эти времена закончились. Вскоре мы предложим механизм для воплощения в жизнь одного из моих предвыборных обещаний, а именно – об экономическом паспорте украинца.



По нему все дети, рожденные в Украине, до момента наступления 18 лет смогут получать средства от добычи и использования недр Украины, которые будут накапливаться на их персональном депозитном счету в банке и после достижения совершеннолетия смогут быть потрачены ими для получения высшего образования в Украине", - заявил Зеленский в видеообращении к гражданам, опубликованном на сайте главы государства.



Также президент прокомментировал ужесточение карантина в некоторых регионах Украины местными властями.



"По моему убеждению, все эти меры не могут приниматься ими в формате "запреты есть, поддержки нет" или, если угодно, по принципу "денег нет, но вы держитесь".



В январе, параллельно с введением локдауна в Украине, по моему поручению правительство подготовило широкий комплекс поддержки: это прямая финансовая помощь людям и бизнесу, помощь на детей, компенсация по частичной безработице, налоговые каникулы и ряд других стимулов", - уточнил президент.



Он добавил, что о разных формах поддержки, вводя локдаун на местах, должна подумать и местная власть, отметив, что ждет их предложений уже на следующей неделе.



"Дополнительно к предложенным за счет местных бюджетов размерам помощи гражданам и бизнесу, которые пострадали из-за локдауна, центральная власть прибавит сто процентов, увеличив таким образом суммы поддержки людей и бизнеса вдвое", - сказал Зеленский.