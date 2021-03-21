Финансист рассказал, когда не стоит покупать доллар

Доцент кафедры финансовых рынков РЭУ имени Г. В. Плеханова Максим Марков заявил, что не стоит покупать доллары на последние деньги, поскольку в последнее время иностранная валюта непредсказуема, передает агентство «Прайм».
«Курс доллара претерпевает значительные колебания как в целом, так и в последнее время. Поэтому не стоит рассчитывать улучшить свое благосостояние за счет вложений в него своих текущих денежных средств», — отметил эксперт.
По словам Маркова, курс доллара в краткосрочной перспективе непредсказуема. Валюта может резко вырасти или наоборот, упасть.
В случае, если курс доллара будет расти, то для большинства людей и предприятий, не имеющих прямого выхода на биржу, покупать-продавать валюту будет невыгодно, поскольку экономический эффект от этого роста может быть «съеден» за счет банковских комиссий и курсов.
Если в краткосрочной перспективе деньги стоит хранить в той валюте, в которой его тратят, то в среднесрочной и долгосрочной перспективе в валюту имеет смысл вкладываться, преследуя различные цели.
По словам Маркова, в валюту стоит вкладывать тем, кто собирается заработать на росте курса валюты и тем, кто рассчитывает совершать зарубежные поездки.
В заключение эксперт отметил, что в иностранную валюту стоит вкладывать только излишки денежных средств, которые не нужны на покрытие текущих и прогнозируемых расходов.
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