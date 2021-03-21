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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Финансист рассказал, когда не стоит покупать доллар

Просмотров:636 Опубликовано: Сегодня, 12:11
Финансист рассказал, когда не стоит покупать доллар
Фото из открытых источников
Доцент кафедры финансовых рынков РЭУ имени Г. В. Плеханова Максим Марков заявил, что не стоит покупать доллары на последние деньги, поскольку в последнее время иностранная валюта непредсказуема, передает агентство «Прайм».

«Курс доллара претерпевает значительные колебания как в целом, так и в последнее время. Поэтому не стоит рассчитывать улучшить свое благосостояние за счет вложений в него своих текущих денежных средств», — отметил эксперт.

По словам Маркова, курс доллара в краткосрочной перспективе непредсказуема. Валюта может резко вырасти или наоборот, упасть.

В случае, если курс доллара будет расти, то для большинства людей и предприятий, не имеющих прямого выхода на биржу, покупать-продавать валюту будет невыгодно, поскольку экономический эффект от этого роста может быть «съеден» за счет банковских комиссий и курсов.

Если в краткосрочной перспективе деньги стоит хранить в той валюте, в которой его тратят, то в среднесрочной и долгосрочной перспективе в валюту имеет смысл вкладываться, преследуя различные цели.

По словам Маркова, в валюту стоит вкладывать тем, кто собирается заработать на росте курса валюты и тем, кто рассчитывает совершать зарубежные поездки.

В заключение эксперт отметил, что в иностранную валюту стоит вкладывать только излишки денежных средств, которые не нужны на покрытие текущих и прогнозируемых расходов.


Источник: liter.kz
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Комментарии ( 3 )

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elek (Посетители) Сегодня, 15:47
Цитата: Ingul
подскажет влиятельный родственник

И тут, появляется вероятность 50 на 50 потерять родственника, а то как подскажет... podzatylnik
Сейчас сложно предсказать что будет с курсом доллара в ближайшее время, так что лучше - разные корзины.
то в среднесрочной и долгосрочной перспективе в валюту имеет смысл вкладываться

Кроме доллара. Доллар - только "краткосрок".
 
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  • elek
 крякозя́бр (Посетители) Сегодня, 15:44
СпециалИзд вылез, жди беды(падения тенгушки)...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • elek
 Ingul (Посетители) Сегодня, 15:02
Покупать доллары нужно тогда, когда вам подскажет влиятельный родственник работающий в нацбанке. uhmylka
 
 

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