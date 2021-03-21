Жительница ВКО получила срок за мат в WhatsApp

Правонарушительница получила 20 часов общественных работ за матерные слова и оскорбления, использованные во время общения через WhatsApp, передает ИА «NewTimes.kz».
В пресс-службе ДУИС региона рассказали, что осужденная жила в арендованном доме, но вынужденно съехала из-за задолженности. В связи с тем, что у нее не было места жительства, она оставила личные вещи, которые позже потерялись, в том же доме. Из-за этого квартирантка устроила скандал.
«Осужденная отправила хозяйке аудиосообщение через WhatsApp с нецензурной бранью. Потерпевшая сохранила запись и предоставила их в суде», – уточнила пресс-служба ДУИС.
Суд признал женщину виновной в совершении правонарушения и приговорил к 20 часам общественных работ.
Также жительницу ВКО поставили на учет в службу пробации и направили в акимат для выполнения общественных работ.
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