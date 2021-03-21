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В ЕНПФ рассказали, сколько денег можно перевести управляющей компании

Просмотров:308 Опубликовано: Сегодня, 14:07
В ЕНПФ рассказали, сколько денег можно перевести управляющей компании
Фото из открытых источников
В Едином пенсионном накопительном фонде (ЕНПФ) сообщили, какую часть пенсионных разрешено передавать в доверительное управление, передает "Казинформ".

«Для передачи пенсионных накоплений в доверительное управление управляющим инвестиционным портфелем (УИП), прежде всего, вкладчику ЕНПФ необходимо проверить наличие на его индивидуальном пенсионном счете пенсионных накоплений, достаточных для передачи в УИП. Сделать это можно в личном кабинете на сайте enpf.kz либо в мобильном приложении ЕНПФ», — сообщили в Едином пенсионном накопительном фонде в ответ на запрос редакции.

Фонд информирует также о том, что пенсионные накопления можно передать в доверительное УИП в размере, не превышающем разницы между фактической суммой пенсионных накоплений вкладчика и порогом минимальной достаточности пенсионных накоплений. Кроме того, этот размер не должен превышать остатка пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов на его ИПС, в случае наличия заключенного договора пенсионного аннуитета со страховой организацией.

Напомним, с февраля 2021 года казахстанцам разрешили передавать свои пенсионные накопления управляющим компаниям. Такое право государство предоставило шести компаниям, большинство из них — дочерние компании казахстанских банков. Как перевести накопления из ЕНПФ в УИП, ранее подробно описали в фонде.

10 марта ЕНПФ сообщил, что собирается удалить около 120 тысяч счетов. По ним, уточнил фонд, нет никаких движений средств — они пустые. Подробно читайте здесь.

Позже в ведомстве рассказали о еще одной проблеме: выяснилось, что сотни тысяч казахстанцев, выйдя на пенсию, не обратились в ЕНПФ за выплатами. Почему и как это произошло, сейчас выясняют специалисты пенсионного фонда. Так объяснили, как выявилась такая ситуация.


Источник: liter.kz
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Комментарии ( 2 )

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GOAT (Посетители) Сегодня, 16:48
302847066,
Это прекратится только если в стране произойдёт социалистическая революция, но сами понимаете это не возможно.
Только при социализме человек может чувствовать себя человеком, хозяином своей страны!
При СССР мы не отчисляли в Пенсионные фонды, однако пенсии были достойные, особенно у нас на Мангышлаке, выплаты регулярными, а школы и ВУЗы были бесплатными, и да, можно было расчитывать, что тебя действительно вылечат в больнице, а не пошлют искать лекарства за баснословные деньги.
Зачем мне вообще нужен пенсионный фонд? Я туда отчисляю деньги, они там не приносят прибыли и инфляция их тупо съедает. За ПФ живут на эти деньги в шоколаде!
Я лучше бы эти деньги вложил в доллары или евро и то больше бы поимел, чем от этого ЕНПФ!
 
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302847066 (Посетители) Сегодня, 16:36
Значит дочерним компаниям, казахстанских банков, разрешили отдать наши пенсионные накопления(это никакие то чужие, или подаренные, а собственно нами заработанные деньги), а нам сами нельзя ни куда вкладывать. Через прокладку (понятно какую) пожалуйста, а самому нельзя. Когда прекратится это надувательство граждан страны? Наглое враньё и лоббирование интересов банковских групп, по их обгащению, за счёт наших с вами финансовых накоплений.
 
 

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