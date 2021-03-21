В ЕНПФ рассказали, сколько денег можно перевести управляющей компании

В Едином пенсионном накопительном фонде (ЕНПФ) сообщили, какую часть пенсионных разрешено передавать в доверительное управление, передает "Казинформ".



«Для передачи пенсионных накоплений в доверительное управление управляющим инвестиционным портфелем (УИП), прежде всего, вкладчику ЕНПФ необходимо проверить наличие на его индивидуальном пенсионном счете пенсионных накоплений, достаточных для передачи в УИП. Сделать это можно в личном кабинете на сайте enpf.kz либо в мобильном приложении ЕНПФ», — сообщили в Едином пенсионном накопительном фонде в ответ на запрос редакции.



Фонд информирует также о том, что пенсионные накопления можно передать в доверительное УИП в размере, не превышающем разницы между фактической суммой пенсионных накоплений вкладчика и порогом минимальной достаточности пенсионных накоплений. Кроме того, этот размер не должен превышать остатка пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов на его ИПС, в случае наличия заключенного договора пенсионного аннуитета со страховой организацией.



Напомним, с февраля 2021 года казахстанцам разрешили передавать свои пенсионные накопления управляющим компаниям. Такое право государство предоставило шести компаниям, большинство из них — дочерние компании казахстанских банков. Как перевести накопления из ЕНПФ в УИП, ранее подробно описали в фонде.



10 марта ЕНПФ сообщил, что собирается удалить около 120 тысяч счетов. По ним, уточнил фонд, нет никаких движений средств — они пустые. Подробно читайте здесь.



Позже в ведомстве рассказали о еще одной проблеме: выяснилось, что сотни тысяч казахстанцев, выйдя на пенсию, не обратились в ЕНПФ за выплатами. Почему и как это произошло, сейчас выясняют специалисты пенсионного фонда. Так объяснили, как выявилась такая ситуация.