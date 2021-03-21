Собак назвали вредными для человечества

Негативное влияние на природу оказывают собаки — такое заявление сделал ученый в США. По его мнению, дело в том, что они поедают большое количество мяса, сообщает издание L’Express.



Профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Грегори Окин говорит, что около 160 млн собак и кошек оказывают от 25 до 30% воздействия на окружающую среду в США из-за потребления мяса.



«В общей сложности количество таких выбросов достигает 64 миллионов тонн СО2, что сравнимо с последствиями использования 13 миллионов автомобилей в течение года», — говорится в сообщении издания.



Немного точнее был профессор Пим Мартенс из Маастрихтского университета, который сказал, что углеродный след от собаки зависит от места проживания.



«Средняя собака (от 10 до 20 килограммов) за всю свою жизнь выделяет от 4,2 до 17 тонн CO2, если она живет в Нидерландах, от 3,7 до 19,1 тонны — в Китае и только от 1,5 до 9,9 тонн — в Японии», — утверждает Мартенс.



Ситуация не такая уж плохая, пояснил другой специалист. Келли Суонсон из Университета Иллинойса сказала, что большинство домашних животных едят корм, который производят из субпродуктов пищевой промышленности.



«Однако ученые сходятся в одном: большая собака, которая ест больше, оставляет больший углеродный след, чем маленькая кошка», — пишет L’Express.



Помочь планете можно, добавили эксперты, если не перекармливать питомцев. Некоторые специалисты уверены, что включение в рацион собак других источников белка, например, насекомых, которые уже используются в кормах, сократило бы количество потребляемого ими мяса.