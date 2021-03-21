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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Собак назвали вредными для человечества

Просмотров:1513 Опубликовано: 21-03-2021, 15:42
Собак назвали вредными для человечества
Фото: hvost.news
Негативное влияние на природу оказывают собаки — такое заявление сделал ученый в США. По его мнению, дело в том, что они поедают большое количество мяса, сообщает издание L’Express.

Профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Грегори Окин говорит, что около 160 млн собак и кошек оказывают от 25 до 30% воздействия на окружающую среду в США из-за потребления мяса.

«В общей сложности количество таких выбросов достигает 64 миллионов тонн СО2, что сравнимо с последствиями использования 13 миллионов автомобилей в течение года», — говорится в сообщении издания.

Немного точнее был профессор Пим Мартенс из Маастрихтского университета, который сказал, что углеродный след от собаки зависит от места проживания.

«Средняя собака (от 10 до 20 килограммов) за всю свою жизнь выделяет от 4,2 до 17 тонн CO2, если она живет в Нидерландах, от 3,7 до 19,1 тонны — в Китае и только от 1,5 до 9,9 тонн — в Японии», — утверждает Мартенс.

Ситуация не такая уж плохая, пояснил другой специалист. Келли Суонсон из Университета Иллинойса сказала, что большинство домашних животных едят корм, который производят из субпродуктов пищевой промышленности.

«Однако ученые сходятся в одном: большая собака, которая ест больше, оставляет больший углеродный след, чем маленькая кошка», — пишет L’Express.

Помочь планете можно, добавили эксперты, если не перекармливать питомцев. Некоторые специалисты уверены, что включение в рацион собак других источников белка, например, насекомых, которые уже используются в кормах, сократило бы количество потребляемого ими мяса.


Источник: liter.kz
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Комментарии ( 6 )

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  • non_alcoholic
 Тина (Посетители) Вчера, 12:10
Вреднее человека в этом мире ещё ничего не появилось!

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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Pavelmwest (Посетители) 21 марта 2021 23:33
Самый вредный организм для земли, это ну Вы сами знаете кто....
 
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 None None (Посетители) 21 марта 2021 23:08
Самый вредный для человека, это другой человек
 
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 Имярек (Посетители) 21 марта 2021 17:01
В детстве физиолога Павлова укусила собака. Собачка укусила - и забыла, а Павлов вырос - и не забыл...

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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 302847066 (Посетители) 21 марта 2021 16:43
Что уж там, давай те считать углеродные выхлопы от все домашних животных, в том числе барашек, коров, лошадей, птицы различных пород, да и чё там мелочится, всё живое на планете оставляет свой след, после употребления пищи... в числе и человек... Так что, не будем о газах...
 
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 elek (Посетители) 21 марта 2021 16:09
Собак назвали вредными для человечества

Заголовок тот ещё, провокационный, в самой статье ни слова кроме данных. Кому то собаки мешают? Скоро по людским племенам подсчёт проведут - прослезятся.
 
 

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