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Премьер-министр Пакистана привился китайской вакциной и заболел коронавирусом

Просмотров:339 Опубликовано: Сегодня, 17:09
Премьер-министр Пакистана привился китайской вакциной и заболел коронавирусом
Премьер-министр Пакистана Имран Хан
Премьер-министр Пакистана Имран Хан привился китайским препаратом Sinopharm и заболел коронавирусом. Об этом на своей странице в Twitter рассказал специальный помощник премьера по вопросам национального здравоохранения, регулирования и координации Файсал Султан.

Он уточнил, что Хан сдал положительный тест на COVID-19 и самоизолировался.

Известно, что 18 марта премьер Пакистана получил инъекцию китайским препаратом Sinopharm. Это произошло через день после того, как в страну завезли вторую партию вакцины в размере 500 тысяч доз.

В министерстве здравоохранения отреагировали на новость, подчеркнув, что вакцина начинает работать не сразу — иммунитет появляется через несколько недель после прививки. В ведомстве настаивают на том, что ситуация с Ханом не должна поколебать веру в его способность предотвращать коронавирусную инфекцию.

«Премьер-министр Имран Хан не полностью прошел процедуру к моменту инфицирования. Он получил лишь первую дозу препарата, и это произошло буквально два дня назад»,— отмечается в сообщении пресс-службы, опубликованном в Twitter. В послании утверждается, что при таком маленьком сроке политика бы не спасла никакая из существующих вакцин, так как антитела вырабатываются две-три недели, да и то лишь после того, как человек получил обе инъекции.

Ранее сообщалось, что отрицавший существование пандемии в стране президент Танзании умер от COVID-19. По данным Financial Times, политик был болен коронавирусом и долгое время не выходил на связь. В РИА Новости уточняли, он сначала лечился в Конго, а затем в Индии. Ряд изданий, на которые ссылается агентство, подтверждают информацию о серьезной болезни политика.


Источник: lenta.ru
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