"Туркестану 3000 лет". Казахстанский академик сделал сенсационное заявление

Казахстанский академик Бауыржан Байтанаев сделал сенсационное заявление. На одной из встреч с журналистами ученый заявил, что возраст Туркестана насчитывает 3000 лет, передает корреспондент Tengrinews.kz.Столь громкое и сенсационное заявление прозвучало на международном форуме Turkistan media forum: investment and tourism. Он был организован для представителей СМИ с целью повысить инвестиционно-туристическую возможность региона. Приглашая Байтанаева на трибуну, модератор встречи отметил, что его доклад "перепишет страницу истории и историю создания"."Это говорит о том, что тюрко-язычные народы намного глубоко уходят корнями в прошлое: это развитие, это цивилизация, это построение культуры в целом", - сказал модератор.Выступая с докладом, Бауыржан Байтанаев сообщил, что при расчете возраста Туркестана были использованы данные советской эпохи. Он заявил, что эта информация уже не актуальна."Туркестан - это древний и великий город, потому это священная земля. А история этого уникального города очень древняя и началась за много-много веков. В 1990-2000 годах мы праздновали 1500-летие Туркестана. Но с тех пор прошло много времени и создано много программ. Те данные, которые мы использовали при праздновании той даты, они были советскими и советской эпохи. Тогда не было еще фундаментальных исследований, которые были проведены за все годы Независимости Казахстана. Самое интересно то, что, оказывается, урбанизация древнейшего Туркестана имеет свою очень глубокую историю.Так, в XV веке до нашей эры на этой территории уже жили племена. И, изучая археологические комплексы на территории Туркестана, мы выявляем два древнейших могильника. Это некрополи тех жителей, которые жили на территории города. Найденные здесь захоронения и атрибуция бесспорно относят к XV веку до нашей эры. Эти артефакты говорят о том, что те племена, которые здесь обитали, хоронили здесь своих умерших и жили на территории этого города", - заявил доктор исторических наук, академик Национальной академии наук Казахстана и генеральный директор института археологии имени Алькея Маргулана Бауыржан Байтанаев.Он отметил, что со своими коллегами изучил все найденные на территории Туркестана находки и артефакты. Далее ученые пришли к неожиданному выводу."На основе всех этих артефактов мы считаем, что городу Туркестану 3000 лет. Так мы определили и установили. С той эпохи начинается возвышение великого Туркестана. Туркестан был и остается центром тюркского мира", - добавил Байтанаев.Выступление Бауыржана Байтанаева начинается с 13 минуты.В начале 2020 года аким Туркестана Рашид Аюпов заявил, что городу может быть 2800 лет. Тогда он отмечал, что окончательное решение будет озвучено представителями ЮНЕСКО.