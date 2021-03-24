У 1088 человек выявили коронавирус за сутки в Казахстане

В Казахстане за прошедшие сутки (по данным на 23 марта) зарегистрировано 1088 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19.



22 марта был зарегистрирован 1101 случай заражений коронавирусом. 21 марта - 1208 случаев.



Всего в стране подтверждено 235 095 случаев, из них:



в городе Алматы – 30966 (+380);

в городе Нур-Султан – 28561 (+152);

в Алматинской области – 12563 (+109);

в Карагандинской области – 17028 (+90);

в ЗКО – 14473 (+74);

в Атырауской области – 18118 (+63);

в Акмолинской области – 14998 (+49);

в Костанайской области – 13511 (+41);

в Павлодарской области – 18873 (+29);

в Актюбинской области – 4804 (+28);

в городе Шымкенте – 6569 (+21);

в ВКО – 22668 (+18);

в СКО – 12926 (+12);

в Кызылординской области – 3955 (+10);

в Туркестанской области – 4440 (+6);

в Жамбылской области – 6278 (+5);

в Мангистауской области – 4364 (+1).