У 1088 человек выявили коронавирус за сутки в Казахстане

В Казахстане за прошедшие сутки (по данным на 23 марта) зарегистрировано 1088 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19.
22 марта был зарегистрирован 1101 случай заражений коронавирусом. 21 марта - 1208 случаев.
Всего в стране подтверждено 235 095 случаев, из них:
в городе Алматы – 30966 (+380); в городе Нур-Султан – 28561 (+152); в Алматинской области – 12563 (+109); в Карагандинской области – 17028 (+90); в ЗКО – 14473 (+74); в Атырауской области – 18118 (+63); в Акмолинской области – 14998 (+49); в Костанайской области – 13511 (+41); в Павлодарской области – 18873 (+29); в Актюбинской области – 4804 (+28); в городе Шымкенте – 6569 (+21); в ВКО – 22668 (+18); в СКО – 12926 (+12); в Кызылординской области – 3955 (+10); в Туркестанской области – 4440 (+6); в Жамбылской области – 6278 (+5); в Мангистауской области – 4364 (+1).
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