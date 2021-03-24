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У 1088 человек выявили коронавирус за сутки в Казахстане

Просмотров:63 Опубликовано: Сегодня, 07:38
У 1088 человек выявили коронавирус за сутки в Казахстане
Фото: ©Tengrinews.kz/Турар Казангапов
В Казахстане за прошедшие сутки (по данным на 23 марта) зарегистрировано 1088 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19.

22 марта был зарегистрирован 1101 случай заражений коронавирусом. 21 марта - 1208 случаев.

Всего в стране подтверждено 235 095 случаев, из них:

в городе Алматы – 30966 (+380);
в городе Нур-Султан – 28561 (+152);
в Алматинской области – 12563 (+109);
в Карагандинской области – 17028 (+90);
в ЗКО – 14473 (+74);
в Атырауской области – 18118 (+63);
в Акмолинской области – 14998 (+49);
в Костанайской области – 13511 (+41);
в Павлодарской области – 18873 (+29);
в Актюбинской области – 4804 (+28);
в городе Шымкенте – 6569 (+21);
в ВКО – 22668 (+18);
в СКО – 12926 (+12);
в Кызылординской области – 3955 (+10);
в Туркестанской области – 4440 (+6);
в Жамбылской области – 6278 (+5);
в Мангистауской области – 4364 (+1).


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Username (Посетители) Сегодня, 07:53
По моему самое время приостановить авия и жд сообщение с Алматой и Астаной
 
 

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