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"Спутником V" нельзя прививать повторно - Роспотребнадзор

Просмотров:177 Опубликовано: Сегодня, 12:04
"Спутником V" нельзя прививать повторно - Роспотребнадзор
Фото из открытых источников
Повторная прививка "Спутником V" даже с двухгодичным интервалом может быть избыточной, так как в крови человека может сохраниться достаточно высокий уровень антител. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в эфире YouTube-шоу "Соловьев LIVE", передает Tengrinews.kz со ссылкой на РБК.

По словам Натальи Пшеничной, векторная вакцина дает достаточно высокий подъем антител.

"Предполагается, что она будет достаточно длительной. Единственное, что ревакцинировать этой же вакциной, скорее всего, будет невозможно. Если через два года делать вакцину с таким же точно составом, то, возможно, ее компоненты будут разрушаться теми антителами, которые могут сохраняться в нашем организме", -рассказала специалист.

О том, что при высоком уровне антител полный курс вакцинации может не дать положительного эффекта, ранее рассказывал глава Центра им. Н.Ф. Гамалеи, разработавшего "Спутник V", Александр Гинцбург.

Напомним, на днях в России завершились клинические испытания однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт". Она предназначена для людей, уже переболевших коронавирусом.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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