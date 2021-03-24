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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Европе предсказали раскол

Просмотров:263 Опубликовано: Сегодня, 14:19
Европе предсказали раскол
Фото: Szilard Koszticsak / Reuters
Канцлер Австрии Себастьян Курц предсказал Европе раскол из-за нехватки вакцин от коронавируса. Его цитирует издание Welt.

«Мы не можем быть заинтересованы в том, чтобы разрыв в Евросоюзе с точки зрения охвата населения вакцинацией все больше увеличивался и мы, таким образом, создавали страны — члены ЕС "второго сорта"», — подчеркнул Курц.

Канцлер напомнил, что еще в январе главы государств и правительств Евросоюза договорились о поставках препаратов пропорционально численности населения в странах объединения. Однако вскоре оказалось, что доставка вакцин осуществляется не в соответствии с численностью жителей, а «согласно заказанному количеству».

По мнению Курца, если не исправить ситуацию, некоторые члены ЕС достигнут коллективного иммунитета уже в конце мая, а другие страны — только к концу лета или даже к концу 2021 года.

ЕС столкнулся с проблемами при поставках вакцин от коронавируса еще в январе 2021 года. Сначала фармацевтическая компания Pfizer заявила о решении сократить поставки препарата в европейские страны в период модернизации своего производства. В конце февраля стало известно, что Евросоюз недополучит десятки миллионов доз вакцины против коронавируса шведско-британской компании AstraZeneca.


Источник: lenta.ru
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