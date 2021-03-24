Новый вариант коронавируса с двойной мутацией выявили в Индии

Индийский консорциум по геному SARS-CoV-2 выявил в 18 штатах Индии британский, бразильский и южноафриканский штаммы коронавируса, а также обнаружил новый вариант с двойной мутацией, сообщает минздрав страны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



В консорциум по геному, созданный минздравом Индии в декабре прошлого года, входят 10 национальных лабораторий, которые проводят анализ генома вируса и выявляют новые варианты.



"С тех пор как консорциум начал свою работу, был обнаружен 771 вариант, которые вызывают обеспокоенность из-за их повышенной контагиозности… К ним относятся 736 образцов, положительных на штамм линии Великобритании (B.1.1.7). 34 образца оказались положительными на штамм южноафриканской (B.1.351) линии. Один образец был обнаружен положительным на штамм бразильской (P.1) линии. Образцы с этими вариантами были выявлены в 18 штатах", - сообщило министерство здравоохранения.



Также медики выявили новую мутацию коронавируса в штате Махараштра, который уже несколько дней лидирует по числу заболевших коронавирусом. По последним данным, от этого заболевания в штате лечатся более 231,9 тысячи человек, причем за минувшие сутки число заболевших выросло на 28,7 тысячи.



"Анализ образцов из Махараштры показал, что по сравнению с декабрем 2020 года наблюдается увеличение доли образцов с мутациями E484Q и L452R. Такие мутации обеспечивают ускользание от иммунного ответа и повышенную инфекционность. Эти мутации были обнаружены примерно в 15-20 процентах образцов и не соответствуют ни одному из ранее каталогизированных вариантов коронавируса. Они были классифицированы как варианты коронавируса, но требуют такой же эпидемиологической и общественной реакции здравоохранения, как "усиленное тестирование, всестороннее отслеживание близких контактов, оперативная изоляция положительных случаев и контактов, а также лечение в соответствии с национальным протоколом лечения", - говорится в сообщении.



Минздрав также отмечает, что в штатах Керала, Андрхра-Прадеш и Телангана выявлен вариант коронавируса N440K. Этот вариант также был зарегистрирован в 16 других странах, включая Великобританию, Данию, Сингапур, Японию и Австралию, указывает министерство.



"Хотя в Индии были обнаружены штаммы, вызывающие обеспокоенность из-за их повышенной контагиозности, и новый вариант с двойной мутацией, они не были обнаружены в количестве, достаточном для установления прямой связи или объяснения быстрого роста случаев (заболевания) в некоторых штатах. Для дальнейшего анализа ситуации продолжаются секвенирование генома и эпидемиологические исследования", - отметил минздрав.



Индия находится на третьем месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрированы 11,7 миллиона случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 11,2 миллиона человек, продолжают лечение около 368 тысяч, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 160 тысяч человек.