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Ситуацию с коронавирусом на Украине назвали близкой к критической

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:54
Ситуацию с коронавирусом на Украине назвали близкой к критической
Фото: Gleb Garanich / Reuters
Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья Михаил Радуцкий назвал близкой к критической ситуацию с пандемией коронавируса в стране, передает УНИАН.

«В настоящее время эпидемическая ситуация близка к критической. Страна продолжает устанавливать антирекорды: за последние сутки госпитализированы 5438 человек, умерли 342 пациента», — заявил Радуцкий.

В трех областях — Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой — пиковая смертность превысила аналогичные показатели осенней волны примерно вдвое.

По словам депутата, подобная динамика ожидает всю страну, до пика третьей волны пандемии осталось несколько недель.

По последним данным, с начала пандемии на Украине зарегистрировано 1 579 906 зараженных коронавирусом. Умерли 30 773 пациента, выздоровели 1 276 272 человека.


Источник: lenta.ru
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