«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 24 Марта
+11...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 421.29 KZT
  • €1 = 500.96 KZT
  • 1 RUB = 5.69 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Путин может снова баллотироваться в президенты на два срока: госдума приняла закон

Просмотров:367 Опубликовано: Сегодня, 16:04
Путин может снова баллотироваться в президенты на два срока: госдума приняла закон
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект во исполнение поправок к конституции, передает zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, принятый законопроект в том числе дает право действующему президенту России Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства.

Согласно одному из новых положений Конституции РФ, ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента РФ, применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков.

Таким образом, эта норма позволяет нынешнему руководителю государства занимать должность президента РФ еще два срока.

Документ внесли в госдуму в ноябре 2020 года.

Он устанавливает, что президентом страны может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, который постоянно проживал в России не менее 25 лет, а также не имеет и никогда ранее не имел гражданства или вида на жительство другого государства.

Как отмечается, эта норма не касается россиян, "ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом".


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Космос (Посетители) Сегодня, 17:08
Нам-то какое дело до этого... со своими бы разобраться ;)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Dushman
 GOAT (Посетители) Сегодня, 16:59
Капец россиянам... так и будут из за этого деятеля всю жизнь сидеть под санкциями в нищите! А заодно связанные страны ЕврАзЭС будут параллельно страдать! angry
Путинские прикорытники так и далее будут разворовывать Россию, пока народ будет беднеть...
 
-1
  • Ирон
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Вован
 MadJack (Посетители) Сегодня, 16:08
Ремонт еще не закончен, конечно будет

Каждому свое
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика