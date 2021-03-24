Путин может снова баллотироваться в президенты на два срока: госдума приняла закон

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект во исполнение поправок к конституции, передает zakon.kz.



Как сообщает ТАСС, принятый законопроект в том числе дает право действующему президенту России Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства.



Согласно одному из новых положений Конституции РФ, ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента РФ, применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков.



Таким образом, эта норма позволяет нынешнему руководителю государства занимать должность президента РФ еще два срока.



Документ внесли в госдуму в ноябре 2020 года.



Он устанавливает, что президентом страны может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, который постоянно проживал в России не менее 25 лет, а также не имеет и никогда ранее не имел гражданства или вида на жительство другого государства.



Как отмечается, эта норма не касается россиян, "ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом".