Алматы. 24 марта. КазТАГ – Пранкеры из Казахстана угнали такси бизнес-класса в центре Москвы, сообщает популярный российский новостной Telegram-канал Mash.
«В центре Москвы трое блогеров (один из них – Рамир Хасанов) угнали такси, чтобы пранкануть водителя. Парни хотели сильных ощущений и популярности: вызвали такси бизнес-класса – BMW за 3,5 млн, попросили водителя открыть багажник, чтобы загрузить пакеты с покупками. А когда мужчина вышел, один из блогеров прыгнул за руль и погнал в сторону третьего кольца, чувствуя себя героем экшн-фильма», - говорится в сообщении в среду.
Как отмечается, «шутка длилась недолго».
«Через несколько минут парни вернулись и объяснили, что это был всего лишь прикол – и началось совсем другое кино. Одного отправили под стражу, двух других – под домашний арест. Кстати, блогера Хасанова уже арестовывали за то, что он имитировал кашель от короны с кровью в метро Алматы. Теперь парень переехал Москву и веселится здесь», - добавляет Mash.
На видео, которое распространяет Telegram-канал, «герои» в кадре говорят на казахском, затем переходят на русскую речь.
«Угнали машину! Что чувствуешь? Адреналин!» - заявляют участники «пранка».
Отметим, что Хасанов также «прославился» тем, что «разыграл» в декабре 2020 года «партию в шахматы» прямо посреди проезжей части на проспекте аль-Фараби в Алматы. Свои действия тогда он объяснил желанием «скрасить ожидание» эвакуатора для сломанного авто. В итоге блогер был оштрафован.
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