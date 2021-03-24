От наших пособий плакать хочется: Какова сумма выплат на детей в Казахстане и других странах

Говорят, что дети — цветы жизни, вот только отношение к этим цветам у всех разное. И не только на уровне отдельно взятой семьи, но и государства, в целом. По данным сайта finprom.kz за последний год в стране появились на свет 425,6 тыс малышей, что на 5,6% больше, чем годом ранее. На каждого родившегося пришлось примерно по 6,2 тыс тенге в месяц пособия по уходу за ребенком до одного года из республиканского бюджета. Не густо, согласитесь? Корреспондент редакции ИА «NewTimes.kz» решила узнать, какую поддержку оказывают мамам и новорожденным малышам в разных государствах.



Для молодой астанчанки Бибигуль Кожахметовой предстоящее рождение первенца очень важное, трепетное событие. Учитывая, что воспитывать малыша ей придется одной, решила открыть в прошлом году собственное дело. И это помимо постоянной работы.



«Знаете, я прекрасно понимала, что на рождение, уход ребенка потребуются средства. Для того, чтобы хоть немного больше получить дородовые стала индивидуальным предпринимателем, вносила налоги. Но вы сами помните, каким выдался прошлый год. Что получилось в итоге? С учетом бизнеса и отчислений работодателя сумма вышла небольшая. Вы даже не представляете, как мне стало обидно и больно. Для закупа пеленок, распашонок, кроватки, коляски и всего того, что будет необходимо ребенку на первое время я ждала скидок, распродаж. А все потому, что прекрасно понимаю, что, если сейчас потрачу значительные суммы, то завтра будет трудно», — говорит Бибигуль Кожахметова.



Между тем девушка добавляет, что ее сестра, проживающая в России, после родов получила материнский капитал и оформила ипотеку.



«Мэр Ульяновска подарил ей огромную коробку, в которой были не только предметы первой необходимости, но и летняя, зимняя одежда на малыша. Также она получила до отвала набитую аптечку. А что выдают у нас? Если выдают вообще. Там только зеленка, перекись, вата и пару незначительных вещей. Да что там аптечка, у нас даже дородовые курсы проводят для «галочки». Смешно и … страшно. Знаете, представителям нашей власти уже давно пора пересмотреть отношение к матерям и детям», — добавляет собеседница.



Добавим, что в соседней РФ пособие по уходу за ребенком выплачивается до тех пор, пока малышу не исполнится 3 года. Чем думали казахстанские чиновники, когда рассчитывали период и размеры пособий, остается только догадываться. Помимо России, где, как известно, сумма материнского капитала составляет на первого ребенка 483 882 рублей, а на второго — 639 432 рублей (это, если в переводе на тенге, — 2 680 706 и 3 542 453 тенге — прим. NT) есть и другие государства, которые заботятся о благосостоянии мамочек и их детей.



Эстония



По информации, опубликованной на сайте sotsiaalkindlustusamet, сумма пособия на одного ребенка здесь составляет 320 евро (159 952 тенге — прим. NT), если в семье тройняшки, то на каждого малыша выплачивают 1 000 евро (в общей сложности 3000 евро, а это 1 499 550 тенге). Самое важное, что детское пособие в Эстонии выплачивают с рождения и до 16-летия юного эстонца.



«Если ребенок учится, ему полагается детское пособие до окончания учебного заведения или до конца того учебного года, когда исполняется 19 лет. Размер детского пособия зависит от количества детей в семье: если в семье растет один или двое детей, получающих детское пособие — по 60 евро на ребенка в месяц; если в семье растут трое или более детей, получающих детское пособие, — начиная с третьего ребенка по 100 евро на ребенка в месяц», — говорится в материале.



Для папы или мамы малыша, который ввиду ухода и воспитания за ребенком, вынужден находиться дома, полагается родительская компенсация — этакая замена дохода. Максимальная сумма такой компенсации 3821,55 евро или 1 910 202 тенге.



Чехия



Также, как и в Эстонии, родительское пособие имеется и в Чехии. Общий размер выплат составляет примерно 300 000 чешских крон (CZK — прим.NT) — 5 721 000 тенге. Сумма единовременного пособия при рождении первого ребенка здесь равна 247 910 тенге.



По данным сайта migrantumir.com, на декретные выплаты могут рассчитывать те родители, кто был официально трудоустроен не менее 270 дней за последние два года. Дотация составляет 70% от средней зарплаты за прошедший год и выплачивается в течение 6-9 месяцев. При оформлении на мать выплаты можно получать за 2 месяца до родов, а при оформлении на отца — через 2 месяца после рождения.



«Семьи с большим доходом, получающие родительское пособие, могут сами определять продолжительность и размер платежей, но только в рамках суммы в 220 000 чешских крон (4 195 400 тенге — прим NT). В общем случае ежемесячные дотации рассчитываются автоматически с учетом дохода семьи на срок 4 года. Например, по 7 600 CZK (14 4932 тенге) в первые 9 месяцев, а потом по 3 800 чешских крон (72 466 тенге) до достижения ребенком 4 лет», — сообщается на сайте.



Норвегия



В этой стране существует несколько видов пособий для родившихся малышей: детское, расширенное детское и по уходу. Первое предоставляется маленьким норвежцам до 18-ти летнего возраста. Сумма пособия 1 054 норвежских крон (NOK) в месяц. Это 51 740,86 тенге. Расширенное пособие выплачивается тем, кто в одиночку воспитывает деток, и эта сумма в два раза больше обычных выплат и составляет 103 482 тенге.



«Пособие по уходу предоставляется детям от 1 до 2 лет в течении, максимум, 11 месяцев. При условии, что ребенок не посещает детский сад или посещает менее 20 часов в неделю. Полная сумма пособия 7 500 NOK (36 8175 тенге) в месяц для детей в возрасте от 13-23 месяцев», — говорится на сайте nodokluatgriesana.lv.



Япония



50% от среднемесячной заработной платы — таково единовременное пособие, которым выплачивают японцам при рождении малыша. Если говорить в цифрах, то это 969 тыс тенге. Сумма пособия на первого и второго детей составляет 166 800 тенге, а на последующих — 291 900 тенге.



ОАЭ



Здесь при рождении ребенка семья получает от государства 50 000 долларов и это по данным трехлетней давности. При рождении третьего ребенка с семьи списываются абсолютно все финансовые долги.



«Начиная с рождения и до достижения совершеннолетия, ребенок получает пособие в 150 долларов в месяц. Бесплатными являются здравоохранение, медицина и образование в любом вузе, в любой точке мира. Эта страна может позволить себе выплачивать пособие по безработице коренному населению в размере 2 000 долларов в месяц на человека», — сообщается на сайте amur.info.



Беларусь



По данным сайта myfin.by, с 1 февраля 2021 по 31 июля 2021 года детские пособия составят 472,92 белорусских рублей (на первого ребенка) — 75 818,5 тенге. На второго и последующих детей сумма равна 540,48 бел. руб — 86 649,7 тенге. На маленького гражданина страны с инвалидностью там полагается 608,04 — 97 481 тенге. Примечательно, размеры детских пособий в Беларуси повышают два раза в год. Сумма единовременного пособия составляет 421 433 тенге (на первого ребенка). На второго малыша — 590 006 тенге. Для сравнения скажем, что в РК это чуть больше 105 тыс тенге. На 70 тыс тенге больше можно рассчитывать при появлении на свет лишь четвертого новорожденного.



Особенно хочется отметить опыт белорусов в начислении пособий для семей, где есть дети с ограниченными возможностями.



«Для них предусмотрены более высокие тарифы для начислений пособий. Более того, выплаты начисляются не только в период от рождения до трех лет. Помощь оказывается до 18-летия ребенка. После совершеннолетия ребенок может получать пособие самостоятельно. Родители ребенка-инвалида также имеют право получать адресную социальную помощь. Такие выплаты детских пособий предназначены для семей, которые попали в трудную жизненную ситуацию (по объективным причинам). Цель адресной помощи — покупка школьных принадлежностей, лекарств, одежды или других вещей, или услуг», — отмечается на сайте myfin.by.



Украина



Недавно президент страны Владимир Зеленский заявил, что у них введут «экономические паспорта», по которым рожденные у них дети до наступления 18 лет будут получать дивиденды от добычи и использования недр.



«Времена, когда существовал список фамилий, которые считались украинским народом и могли владеть и пользоваться недрами, – эти времена закончились. Вскоре мы предложим механизм для воплощения в жизнь одного из моих предвыборных обещаний, а именно — об экономическом паспорте украинца. По нему все дети, рожденные в Украине, до момента наступления 18 лет смогут получать средства от добычи и использования недр Украины, которые будут накапливаться на их персональном депозитном счету в банке и после достижения совершеннолетия смогут быть потрачены ими для получения высшего образования в Украине», — заявил Зеленский в видеообращении к гражданам, опубликованном на сайте главы государства.



Почему бы Казахстану не пойти по пути Украины или любой страны, в которых о женщинах, повышающих уровень демографии, как минимум, пекутся, как максимум, создают благоприятные условия для того, чтобы рожать и воспитывать детей? Благо, богатства государства позволяют. Справедливости ради скажем, что в Казахстане же только недавно заговорили о том, чтобы выплачивать 4,2 млн тенге на рождение ребенка. Но пока это все на уровне слов. Дойдет ли дело до реальных шагов пока неизвестно.