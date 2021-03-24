Природа настолько очистилась, что в каналы Венеции вернулись дельфины. Теперь — не фейк!

Two dolphins are spotted swimming in the water of a Venice canal as the lagoon city enters its second week of shutdown pic.twitter.com/tocHw8Ze3Z — Reuters (@Reuters) March 22, 2021



Одним из самых ранних пандемических мемов 2020 года стала фраза «природа настолько очистилась, что…», появившаяся из-за фейка про дельфинов в каналах Венеции. Люди попрятались по домам, перестали загрязнять мир вокруг — и потому дельфины (якобы) сочли возможным наконец-таки вернуться в Венецию. Все это, конечно, оказалось неправдой, как и возвращение гладиаторов в Самару (да…). Но, кажется, за год природа все же очистилась, и дельфины действительно вернулись в каналы Венеции!Сразу двух дельфинов, взрослого и детеныша, примерно в восемь утра по местному времени заметили в каналах около площади Святого Марка. В беседе с изданием The Verge ветеринар и доцент Падуанского университета Сандро Маццариол рассказал, что дельфины плескались там около семи часов. Многие их фотографировали и записывали на видео — а те были и не против.В конце концов Маццариол помог властям Венеции сопроводить дельфинов обратно в море: полиция и береговая охрана запустили небольшой караван из семи лодок с направляющими акустическими устройствами, чтобы увести животных подальше в открытые воды Адриатического моря.