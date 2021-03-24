Умер шейх Объединенных Арабских Эмиратов

В Объединенных Арабских Эмиратах скончался министр финансов Дубая Хамдан ибн Рашид Аль Мактум - старший брат нынешнего правителя эмирата Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума. Об этом эмир сообщил в Twitter, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РБК.



"Мы принадлежим Аллаху и к нему возвращаемся. Пусть упокоит тебя с миром Аллах, мой брат, моя опора и мой товарищ", - написал премьер-министр ОАЭ.



Шейху Хамдану Аль Мактуму было 75 лет. С декабря 1971 года он возглавлял министерство финансов и промышленности Дубая, был вице-премьером эмирата, руководил муниципалитетом и госкомпаниями. В прошлом официально представлял Дубай в Международном валютном фонде и в ОПЕК.



Шейх Хамдан также занимался благотворительностью, был известен в Эмиратах своей любовью к лошадям, охоте и соревнованиям на традиционных в Персидском заливе деревянных лодках - доу.



Хамдан Аль Мактум - второй по старшинству сын эмира Дубая, шейха Рашида ибн Саида Аль Мактума, скончавшегося в 1990 году.



В 2006 году Хамдан Аль Мактум первым в мире получил сразу три диплома Королевского колледжа Лондона, а также стипендии по медицине. Шейх являлся учредителем ежегодной международной премии в области медицины Sheikh Hamdan Bin Rashid Al Maktoum Award for Medical Sciences.