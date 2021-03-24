Умер шейх Объединенных Арабских Эмиратов

В Объединенных Арабских Эмиратах скончался министр финансов Дубая Хамдан ибн Рашид Аль Мактум - старший брат нынешнего правителя эмирата Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума. Об этом эмир сообщил в Twitter, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РБК.
"Мы принадлежим Аллаху и к нему возвращаемся. Пусть упокоит тебя с миром Аллах, мой брат, моя опора и мой товарищ", - написал премьер-министр ОАЭ.
Шейху Хамдану Аль Мактуму было 75 лет. С декабря 1971 года он возглавлял министерство финансов и промышленности Дубая, был вице-премьером эмирата, руководил муниципалитетом и госкомпаниями. В прошлом официально представлял Дубай в Международном валютном фонде и в ОПЕК.
Шейх Хамдан также занимался благотворительностью, был известен в Эмиратах своей любовью к лошадям, охоте и соревнованиям на традиционных в Персидском заливе деревянных лодках - доу.
Хамдан Аль Мактум - второй по старшинству сын эмира Дубая, шейха Рашида ибн Саида Аль Мактума, скончавшегося в 1990 году.
В 2006 году Хамдан Аль Мактум первым в мире получил сразу три диплома Королевского колледжа Лондона, а также стипендии по медицине. Шейх являлся учредителем ежегодной международной премии в области медицины Sheikh Hamdan Bin Rashid Al Maktoum Award for Medical Sciences.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.