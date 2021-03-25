Скачав игру на смартфон, можно остаться без денег и даже без самого смартфона. Как мобильные приложения воруют деньги со смартфонов, рассказали в службе KZ-CERT, передает Tengrinews.kz.



Специалисты службы сделали обзор на смартфоны, работающие на операционной системе Android.



У пользователей операционной системы Android существует возможность установки приложений и игр не только из официальных магазинов (Play Market, Google Play, AppGallery, Samsung Galaxy Store и других), но и из других источников, что не является безопасным и несет в себе различные угрозы. Поэтому крайне не рекомендуется скачивание и установка файлов и игр из различных неизвестных источников.



Установка из неофициальных и непроверенных источников может повлечь за собой установку различного вредоносного программного обеспечения, которое несет риски утечки ваших персональных данных, доступ к приложениям интернет-банкинга и считывание SMS-сообщений.



Также ваш смартфон может стать частью бот-сетей и использоваться злоумышленниками для осуществления различных кибератак, спам-рассылок, несанкционированных звонков и других.



Так как же защититься от подобного рода кибератак?



- Отключить установки из неизвестных источников.



Для защиты от случайной установки убедитесь, что возможность установки приложений из неизвестных источников отключена. Как правило, она отключена по умолчанию, но лучше проверить.



В Android версии 4.0 и выше необходимо перейти в раздел "Настройки безопасности" и убедиться, что "Неизвестные источники" отключены.



В предыдущих версиях Android нажмите "Настройки" – "Настройки приложений" и смотрите, стоит ли галочка на пункте "Неизвестные источники".



- Установить антивирусное приложение.



Хороший антивирус способен защитить ваш смартфон от программ-вымогателей и прочих киберугроз, которые могут быть спрятаны не только на сайтах, но и в приложениях, загруженных из различных источников. Если вы случайно нажмете подозрительную ссылку, скачаете поддельное приложение или попробуете установить мошенническую надстройку, антивирусное приложение поместит вирус в карантин и предотвратит заражение смартфона.



Антивирусная защита выпускается не только для персональных компьютеров.



- Регулярно обновлять операционную систему.



Устанавливайте все обновления ОС Android, поскольку многие из них связаны с безопасностью. Обновления для смартфонов с ОС Android известны тем, что нередко выходят слишком долго. Поэтом лучше установить антивирус.



- Делать резервные копии всех важных файлов, которые хранятся на вашем смартфоне.



Резервные копии можно хранить в облаке, на внешнем жестком диске или использовать сторонний сервис.



Для запуска резервного копирования необходимо провести следующие действия:



· В разделе "Настройки операционной системы" найдите раздел Google.



· Далее переходите в раздел "Резервное копирование". Здесь вы увидите кнопку "Начать копирование". Под ней представлен список данных, которые будут сохранены в ваш аккаунт. В их число входит журнал звонков, сообщения, контакты, настройки Android, фотографии и видео, а также данные приложений, которые подтверждают эту функцию.



· Нажмите на кнопку "Начать копирование" и дождитесь окончания процесса.



Таким образом периодически можно делать резервную копию данных вашего смартфона.



- Быть крайне осторожным со всплывающими окнами.



Посещая сайт или играя в онлайн-игру и получив всплывающий запрос на обновление или установку надстройки, лучшее, что вы можете сделать, закрыть всплывающее окно.



Для защиты от различных всплывающих окон рекомендуем использовать надстройки типа AdBlock в вашем браузере.



- Дважды подумать, прежде чем перейти по ссылке.



Фишинг - по-прежнему самый популярный способ распространения вредоносных программ и сбора персональных данных. Не нажимайте ссылки, которые получаете в сообщении или электронном письме от неизвестного источника. Даже если источник знаком, внимательно изучите адрес отправителя и источник ссылки, прежде чем продолжить. Если что-либо вызывает сомнение, воздержитесь от каких-либо действий.



- Использовать безопасный DNS.



Безопасный DNS – это бесплатный сервис контентной фильтрации, который ограничивает доступ к вредоносным сайтам, а также ресурсам, нежелательным для просмотра. Позволяет владельцу защищать либо все домашние смартфоны, либо выбирать фильтрацию для них по отдельности через простые для понимания готовые в профиле. Если сайт внесен в базу безопасного DNS, пользователь увидит сообщение об этом.



Этот сервис схож с услугой "Родительского контроля", но, в отличие от многих других, является абсолютно бесплатным. Подключить данную услугу может любой пользователь, поскольку подключение не требует особых специальных знаний в сфере IT.



Подключение сервиса для смартфонов на базе Android возможно как на определенном смартфоне, так и при помощи Wi-Fi-сети.



Для настройки на смартфоне необходимо совершить следующие действия: выберите свою точку доступа Wi-Fi из списка доступных сетей => нажмите на кнопку "Настройки" => выберите пункт "Дополнительно" => в разделе "Параметры IP" измените данный пункт с DHCP на "Статический" => введите 91.214.42.211 в качестве DNS1 => альтернативный 91.214.42.212 DNS2.



Защитите ваши данные и деньги на смартфоне, используя вышеуказанные рекомендации.