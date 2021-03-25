Крушение Ан-26 под Алматы: выжившие пришли в сознание

Врачи рассказали, в каком состоянии находятся военные, выжившие после крушения самолета под Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.На данный момент двое пострадавших находятся в городской клинической больнице № 4 Алматы."Состояние стабильно тяжелое, наблюдаются в условиях реанимации. Оба пациента в сознании", - рассказал главный врач ГКБ № 4 Саги Бейсенбеков.Ранее сообщалось, что один пострадавший получил ожог 50 процентов тела, второй - ожог 30 процентов. После их госпитализации были мобилизованы все кадры, в том числе главный реаниматолог города.Напомним, 13 марта близ аэропорта Алматы упал и загорелся самолет. Позже выяснилось, что это был Ан-26, который принадлежит Авиационной службе КНБ. На борту разбившегося авиасудна находились шесть сотрудников КНБ. В результате крушения погибли четверо из них: майор Габит Барлыкбаев (36 лет), капитан Досжан Баймуратов (35 лет), сержант Евгений Васильков (35 лет) и старший лейтенант Мухтар Сагинбаев (26 лет).