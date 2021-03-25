Налог на переводы Kaspi в Казахстане: что ждет пользователей и бизнес

Среди представителей малого бизнеса стали популярными онлайн-переводы на карту Kaspi Gold по номеру телефона (плата за товары и услуги). Налоговики полагают, что так предприниматели скрывают свои обороты. Liter.kz разбирается, что важнее – удобство онлайн-оплата или контроль доходов МСБ, и есть ли золотая середина.



С ростом объема безналичных платежей возникла проблема контроля за оборотом малого бизнеса. Дело в том, что предприниматели зачастую принимают оплату не через POS-терминал, а переводом на Kaspi Gold — по номеру телефона.



Госорганы посчитали, что так бизнесмены скрывают свои реальные доходы, поэтому за такими переводами нужен дополнительный контроль. В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК (КГД МФ РК) заявили, что сейчас сложно определить объемы скрытых доходов (через онлайн переводы на Kaspi Gold по телефону), так как это переводы между физическими лицами, что уже относится к банковской тайне.



Решение ищут уже не в первый год. В ноябре 2019 года на тот момент вице-министр финансов Руслан Енсебаев заявил, что переводы Kaspi не соответствуют налоговому законодательству.



«Эти операции не фискализируются. Мы думали запретить этот механизм, но в целом это может не очень положительно сказаться на нашей экономике», – заявил спикер на брифинге в Правительстве.



Тогда-то в Kaspi банке и ввели свои POS-терминалы, однако проблема не решилась – многие предприниматели берут оплату переводами по номеру телефона, иногда объясняя просьбу о переводе тем, что терминал якобы не работает. Тогда же, в ноябре 2019 года, Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что проблема фискализации онлайн-переводов требует тщательной проработки, поэтому Глава государства поручил снять вопрос с повестки дня. А Руслан Енсебаев пообещал усовершенствовать систему онлайн-оплаты к 2021 году.



Пришло время, и у Министерства финансов появилось потенциальное решение – разделять счета предпринимателей на личные и для бизнеса, то есть плату за услуги или товары бизнесмен будет получать на специально созданный счет, который привязан к другому номеру телефона.



В ведомстве уверяют, что не будут вводить дополнительные налоги, их не станет больше. Задача лишь в том, чтобы вывести из тени доходы предпринимателей. Для потребителей ничего не изменится: они также легко смогут переводить деньги без дополнительной платы.



Более того, сейчас не идет речь об обложении налогами, так как малый бизнес освобожден от их уплаты на три года с 1 января 2020 года.



Помимо разделения счетов, КГД планирует внедрить систему управления рисками. Она должна будет определить, использует ли предприниматель свой личный счет в предпринимательской деятельности.



Осталось разработать эту систему, а для этого нужно проконсультироваться с заинтересованными госорганами, банками и бизнесменами.



Некоторые депутаты Мажилиса полагают, что ничего хорошего из этой затеи не выйдет. В качестве аргумента в своем запросе народные избранники отметили, что казахстанцы до сих получают налоговые уведомления за автомобили или недвижимость, которых у них уже давно нет.



«Мы удивляемся логике авторов этой идеи. Глава государства освобождает малый и микробизнес от налогов, а фискалы готовы додушить тех, кто выжил вопреки пандемии», – говорится в депутатском запросе.



Аналитик Wall Street Invest Partners Данияр Джумекенов полагает, что если новая система будет сложной, то это может сподвигнуть бизнесменов снова уйти в тень.



«Если в конечном итоге от предпринимателей потребуется только открыть отдельный счет, а фиксация онлайн-платежей не потребует чрезмерных усилий, то каких-то проблем возникнуть не должно», – заявил эксперт.



Эксперт Института мировой экономики и политики Айман Жусупова считает, что государство должно больше стимулировать бизнес выходить из тени — предоставлять льготные кредиты, субсидии и многое другое. Собеседник Liter.kz считает, что комитету предстоит проделать большую работу для фискализации доходов предпринимателей. В противном случае это может привести к тому, что люди вновь перейдут на наличные платежи.



В ноябре 2019 года Алихан Смаилов заявил, что государство не будет вводить налоги на безналичные переводы физических лиц.