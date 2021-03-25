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Женщина заблудилась и три недели голой блуждала в канализации

Просмотров:738 Опубликовано: Сегодня, 17:35
Женщина заблудилась и три недели голой блуждала в канализации
Фото: Delray Beach Fire Rescue
Женщина, пропавшая без вести во Флориде три недели назад, была спасена из ливневой канализации, где ее нашли обнаженной, сообщает zakon.kz.

Как пишет Newsweek, женщину извлекли из канализации пожарные, которые не вполне понимали, как она туда попала.

Ее возлюбленный подал заявление об исчезновении 20 дней назад.

В последний раз ее видели плавающей в канале возле его дома. Женщина утверждает, что, плавая, она увидела загадочную дверь, за которой был туннель. Из любопытства Линдси решила проверить, куда он ведет. Этот туннель привел ее к другому туннелю. В конце концов женщина поняла, что заблудилась.

Она провела в канализационной системе три недели. В конце концов, она увидела свет и решила сидеть в ливневой канализации до тех пор, пока кто-нибудь не найдет ее.

Линдси, по словам матери, страдает психическими заболеваниями и часто употребляет наркотические вещества.

Мысль о том, что кто-то может находиться там какое-то время, вызывает дрожь. Там грязно, опасно, змеи, крысы, мусор, грязь и листья — все, что на улице смывается в канализацию — и пахнет ужасно, - рассказал пресс-секретарь службы пожарной охраны Делрей-Бич Дэни Москелла


Источник: zakon.kz
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