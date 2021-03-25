«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 25 Марта
+13...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 423.36 KZT
  • €1 = 499.9 KZT
  • 1 RUB = 5.57 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Озвучена стоимость третьей российской вакцины от коронавируса

Просмотров:388 Опубликовано: Сегодня, 18:22
Озвучена стоимость третьей российской вакцины от коронавируса
Фото: indicator.ru
Федеральная антимонопольная служба России согласовала предельную отпускную цену на третью российскую вакцину от коронавируса, разработанную центром им. Чумакова, пишет РБК.

Стоимость одной упаковки вакцины «КовиВак» составит 4 330 руб. (23 979 тенге). В одной упаковке 10 ампул по 0,5 мл, каждая ампула – одна доза препарата.

«ФАС России сообщает о том, что вышеуказанные согласованные предельные отпускные цены включают в том числе логистические расходы в размере 128,85 руб.», - говорится в сообщении.

О регистрации вакцины «Ковивак» в России объявили 20 февраля. От двух других вакцин, одобренных в стране, — «Спутника V» и «ЭпиВакКороны» — «Ковивак» отличается тем, что содержит цельный убитый вирус, а не его фрагменты.

Первые поставки препарата в гражданский оборот в стране начнутся 28 марта. У вакцины «Ковивак» есть ряд противопоказаний. Среди них — серьезная поствакцинальная реакция или осложнение на любую прошлую вакцинацию, в том числе температура выше 40 градусов, отек и шокоподобное состояние; тяжелая аллергия; беременность и период грудного вскармливания. Помимо этого, вакцинироваться «Ковиваком» можно только с 18 лет.

Ранее стало известно, что другая вакцина российского производства, «Спутник V», подешевела вдвое:
если ранее она стоила 1 942 рубля (10 972,3 тенге) за два компонента, то теперь — 866 рублей (4 892,9 тенге), без учета налога на добавленную стоимость.

В Казахстан привезли первую партию вакцины «Спутник V» российского производства. Прививки получили в первую очередь чиновники (министры, депутаты маслихатов) и медработники. Позднее была официально зарегистрирована вакцина «Спутник V», которую производят на Карагандинском фармкомплексе.


Источник: kursiv.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика