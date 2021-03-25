Озвучена стоимость третьей российской вакцины от коронавируса

Федеральная антимонопольная служба России согласовала предельную отпускную цену на третью российскую вакцину от коронавируса, разработанную центром им. Чумакова, пишет РБК.
Стоимость одной упаковки вакцины «КовиВак» составит 4 330 руб. (23 979 тенге). В одной упаковке 10 ампул по 0,5 мл, каждая ампула – одна доза препарата.
«ФАС России сообщает о том, что вышеуказанные согласованные предельные отпускные цены включают в том числе логистические расходы в размере 128,85 руб.», - говорится в сообщении.
О регистрации вакцины «Ковивак» в России объявили 20 февраля. От двух других вакцин, одобренных в стране, — «Спутника V» и «ЭпиВакКороны» — «Ковивак» отличается тем, что содержит цельный убитый вирус, а не его фрагменты.
Первые поставки препарата в гражданский оборот в стране начнутся 28 марта. У вакцины «Ковивак» есть ряд противопоказаний. Среди них — серьезная поствакцинальная реакция или осложнение на любую прошлую вакцинацию, в том числе температура выше 40 градусов, отек и шокоподобное состояние; тяжелая аллергия; беременность и период грудного вскармливания. Помимо этого, вакцинироваться «Ковиваком» можно только с 18 лет.
Ранее стало известно, что другая вакцина российского производства, «Спутник V», подешевела вдвое: если ранее она стоила 1 942 рубля (10 972,3 тенге) за два компонента, то теперь — 866 рублей (4 892,9 тенге), без учета налога на добавленную стоимость.
В Казахстан привезли первую партию вакцины «Спутник V» российского производства. Прививки получили в первую очередь чиновники (министры, депутаты маслихатов) и медработники. Позднее была официально зарегистрирована вакцина «Спутник V», которую производят на Карагандинском фармкомплексе.
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