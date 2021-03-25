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Две машины с людьми провалились под лед в ЗКО

Просмотров:304 Опубликовано: Сегодня, 20:06
Две машины с людьми провалились под лед в ЗКО
Фото: Gov.kz
В течение дня спасателям ЗКО дважды пришлось помогать людям, чьи автомобили провалились под лед, сообщает zakon.kz.

Так 25 марта в 11:06 в Акжаиикском районе, рядом с поселком Кабыршакты под лед провалился внедорожник Mitsubishi Pajero. Люди успели выйти из него, а автомобиль пришлось доставать со дна.

Во время работы на месте происшествия рядом с тем же местом в 13:48 под лед провалилась автомашина Уаз Патриот. Незамедлительно силами спасателей ДЧС ЗКО из автомашины были извлечены два человека.

В обоих случаях жертв и пострадавших нет.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области напоминает, что, выходя на лед нужно быть крайне внимательным и соблюдать меры безопасности.

Две машины с людьми провалились под лед в ЗКО


Безопасным для одного человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров, для группы людей не менее 12 сантиметров, для пешего - 15 сантиметров, на автомобилях не менее 30 сантиметров. В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена.

Две машины с людьми провалились под лед в ЗКО


Особенно осторожным нужно быть в местах, покрытых толстым слоем снега, в местах быстрого течения и выхода родников, вблизи выступающих над поверхностью кустов, осоки, травы, в местах впадения в водоемы ручьев, сброса вод промышленных предприятий.


Источник: zakon.kz
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