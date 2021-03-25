Мгновенная смерть вакцинированной украинской военной попала на видео

Мгновенная смерть вакцинированной от коронавируса 43-летней военнослужащей Вооруженных сил Украины Инны Нарожной попала на записи камер видеонаблюдения. Видео опубликовал портал «Шарий.net» на своем YouTube-канале.Женщина скончалась во вторник, 23 марта, в поселке Черноморское Одесской области за пределами воинской части.Она потеряла сознание — прибывшие на место происшествия медики проводили реанимационные мероприятия, однако спасти женщину не удалось.21 марта Нарожная сделала прививку от коронавируса. Вместе с ней вакцинировали 120 военнослужащих, девять из них получили вакцину из того же флакона, что и погибшая. «Но ни у кого из тех, кто вакцинировался вместе с Инной, не наблюдалось никаких побочных эффектов. Так что дело не в вакцине, а в женщине, которая, согласно официальным данным, имела хронические проблемы с сердцем», — заявили в Одесской государственной областной администрации, передает портал «Вести.ua».Ранее сообщалось, что накануне смерти военнослужащая не жаловалась на проблемы со здоровьем. Известно, что она страдала гипертонической болезнью.19 марта Верховная Рада Украины приняла закон, который освобождает производителей от ответственности.Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля. Днем ранее в страну поступила первая партия препарата Covishield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca.