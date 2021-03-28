Число больных коронавирусом в Казахстане продолжает расти

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 27 марта 2021 года в Казахстане сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1596 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтвержден 240 381 случай, из них:
в городе Алматы – 32597 (+510), в городе Нур-Султан – 29688 (+382), в ВКО – 22762 (+39), в Павлодарской области – 19014 (+53), в Атырауской области – 18439 (+81), в Карагандинской области – 17383 (+80), в Акмолинской области – 15187 (+46), в ЗКО – 14782 (+98), в Костанайской области – 13670 (+40), в СКО – 12980 (+19), в Алматинской области – 12990 (+110), в городе Шымкенте – 6700 (+40), в Жамбылской области – 6329 (+14), в Актюбинской области – 5020 (+62), в Туркестанской области – 4460 (+6), в Мангистауской области – 4386 (+5), в Кызылординской области – 3994 (+11).
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