Число больных коронавирусом в Казахстане продолжает расти

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 27 марта 2021 года в Казахстане сообщает zakon.kz.



За прошедшие сутки зарегистрировано 1596 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.



Всего в стране подтвержден 240 381 случай, из них:



в городе Алматы – 32597 (+510),

в городе Нур-Султан – 29688 (+382),

в ВКО – 22762 (+39),

в Павлодарской области – 19014 (+53),

в Атырауской области – 18439 (+81),

в Карагандинской области – 17383 (+80),

в Акмолинской области – 15187 (+46),

в ЗКО – 14782 (+98),

в Костанайской области – 13670 (+40),

в СКО – 12980 (+19),

в Алматинской области – 12990 (+110),

в городе Шымкенте – 6700 (+40),

в Жамбылской области – 6329 (+14),

в Актюбинской области – 5020 (+62),

в Туркестанской области – 4460 (+6),

в Мангистауской области – 4386 (+5),

в Кызылординской области – 3994 (+11).