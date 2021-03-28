Мусульмане готовятся встретить ночь Бараат - Ночь очищения от грехов

НУР-СУЛТАН, 28 мар — Sputnik. Исламский мир готовится встретить один из почитаемых мусульманами праздников - ночь Бараат, когда верующие просят милости у Аллаха и молят прощения за совершенные грехи.
В этом году праздник выпадает на ночь с 28 на 29 марта. Это вторая по значимости священная ночь после Лейлят аль-Кадр — "Ночи предопределения". И если в Лейлят аль-Кадр жизнь человека предопределяется до самого конца, то, по мусульманским верованиям, в ночь Бараат определяется существование человека на год вперед.
По мнению верующих, в эту ночь сотрясается "дерево жизни", на листьях которого отображены имена всех живущих. Людям, чьи имена записаны на опавших листьях, предстоит умереть в течение года.
В эту священную ночь Аллах отпускает раскаявшимся их грехи, а также решает дальнейшую судьбу человека.
Людей, совершивших плохие деяния, отлучают от рая, а людей с хорошими деяниями — от ада. В эту ночь прощаются грехи всех, кроме вероотступников, завистников, клеветников, прелюбодеев и гордецов. Прощения также не заслуживают те, кто употребляет алкоголь, прервал связи с родственниками, ослушивается родителей и провоцирует смуту.
В ночь Бараат человеку нужно просить у Аллаха милости, молить о прощении за совершенные грехи, и тогда лист с его именем останется висеть на дереве жизни.
Желательно провести эту ночь в уединении, обращаясь к Аллаху с молитвами и читая священную для всех мусульман книгу Коран. Особые молитвы мусульмане возносят за умерших и во искупление грехов, а также дают обеты на будущее.
В день праздника принято посещать мечеть, совершать совместную молитву и слушать проповедь имама, посещать могилы родственников, раздавать милостыню и еду нуждающимся.
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