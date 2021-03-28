В Алматы полиция задержала нескольких сторонников Демпартии перед началом санкционированного митинга

В Алматы у Академии наук на санкционированный акиматом митинг незарегистрированной Демпартии Жанболата Мамая собрались примерно 150 человек. Перед началом митинга несколько человек были задержаны.
Жанболат Мамай сообщил журналистам, что минимум 8 сторонников его партии, которые направлялись на митинг, были задержаны полицейскими на подходах к площади, их увезли на автозаке. Политик заявил, что если всех задержанных сторонников Демпартии не отпустят, то он и остальные участники «начнут марш», не уточнив при этом, куда планирует направиться.
В этом же месте и в это же время призвал собраться своих сторонников Мухтар Аблязов.
Полиция периодически блокирует проход на площадь для людей, подходящих со стороны Кунаева, в двух кварталах от площади перед Академией наук нет интернета.
Демпартия объявила основной темой митинга противодействие китайской экспансии, а сторонники движения ДВК планировали выступать за освобождение политзаключенных.
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