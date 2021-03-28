Биртанову в третий раз продлили домашний арест

Экс-министру здравоохранения Елжану Биртанову вновь продлили домашний арест. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Куряченко, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Вчера 26 марта, в 22:47 Следственный Судья Нур-Султан продлил домашний арест Биртанову Е.А", - сообщил адвокат.



"По-другому, этот судья и не мог поступить, ведь именно он поместил Биртанова под стражу, а не продление домашнего ареста значило бы, что и под стражу Биртанова брали незаконно. В этом защита непреклонна, у следствия по делу не было и нет никаких оснований держать Биртанова в статусе подозреваемого, и тем более, под домашним арестом", - заявил Куряченко.



Напомним, последний раз Елжану Биртанову продляли домашний арест 22 февраля. Адвокат Биртанова сообщал, что подал обращение Президенту Казахстана Касым-Жомарт Токаеву "с просьбой разобраться в незаконном преследовании Биртанова".



Напомним, Биртанов был освобожден от должности министра здравоохранения 25 июня 2020 года. О задержании экс-министра здравоохранения стало известно 3 ноября. Биртанова подозревают в растрате бюджетных средств в особо крупном размере.



В ноябре 2020 года Дмитрий Куряченко сообщил, что бывший министр находится под домашним арестом. В январе 2021 года следственный суд Нур-Султана продлевал домашний арест Елжану Биртанову до конца февраля.