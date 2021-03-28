Эксперт назвал способы отключить прослушку на смартфоне

Пользователи смартфонов подвергаются прослушке со стороны корпораций, которые в рекламных целях собирают различные данные о клиентах. Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, как избавиться от шпионов в телефоне, передает агентство «Прайм».



По словам эксперта, можно минимизировать сбор данных, если в настройках смартфона в разделе «Приложения» отключить доступ к микрофону, динамикам, камере и геолокации.



«Дополнительно можно отключить встроенную рекламу производителя. На Android вам нужно перейти в раздел Настройки Google > Реклама и выключите ползунок Персонализация рекламы. На iPhone перейдите в Настройки > Конфиденциальность > Службы геолокации > Системные службы, а затем отключите Геолокационные iAd. Затем перейдите в Настройки > Конфиденциальность > Реклама. Включите: «Ограничить трекинг рекламы», — объясняет эксперт.



Он отметил, что пользователи смартфонов могут стать объектом прослушки, если телефон заражен шпионской программой. Поэтому при установке очередного приложения необходимо соблюдать антифишинговые правила.



«Вообще, избежать этого можно, если соблюдать антифишинговые правила: не переходить по ссылкам в письмах и мессенджерах, держать включенным и обновлять антивирус на компьютере и смартфоне, а также внимательно изучать отзывы и рейтинги приложений, которые собираетесь загрузить на устройство», — считает Кузьменко.



В заключение Кузьменко отметил, если на телефон батарея стала быстрее разряжаться, появляются новые приложения и всплывают странные окна, то это повод насторожиться и проверить смартфон.