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Пашинян пообещал уйти в отставку в апреле

Просмотров:23 Опубликовано: Сегодня, 18:12
Пашинян пообещал уйти в отставку в апреле
Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о намерении в апреле уйти в отставку, передает РИА Новости.

Такое решение он принял для проведения в стране досрочных парламентских выборов. «В этот период я продолжу оставаться исполняющим обязанности премьера», — заявил Пашинян во время встречи с жителями села Арагац.

Он пообещал собравшимся продолжить служить лучше, чем раньше, если они подтвердят полномочия. А если нет — передать власть тому, кого выберет народ.

Ранее Никол Пашинян заявил, что продолжит исполнять обязанности главы правительства до проведения в стране новых парламентских выборов. Они назначены на 20 июня.

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны, они создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций.


Источник: lenta.ru
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