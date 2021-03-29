Срок уплаты налога на транспорт истекает 1 апреля

1 апреля 2021 года истекает срок уплаты налога на транспорт за 2020 год. Об этом напомнили в Комитет госдоходов РК, передает zakon.kz.
В этом году впервые можно оплатить налог на транспортные средства через бесплатное мобильное приложение КГД "Е-Salyq-Azamat".
Налог на транспортные средства физических лиц за 2020 год рассчитан на основании сведений Комитета административной полиции МВД, - сообщили в КГД.
Исчисленный налог на транспорт за 2020 год будет размещен в сервисе "Предстоящие платежи" мобильного приложения "E-Salyq Azamat".
Для входа в мобильное приложение в целях безопасности ваших данных, необходимо, чтобы ваш номер мобильного телефона был зарегистрирован на ваш ИИН в базе мобильных граждан (ЦОНе), - отметили в комитете.
Кроме того, узнать о платежах можно на сайте КГД, портале "электронного правительства" (egov.kz), в мобильных приложениях банков (Kaspi.kz, Homebank).
При этом сумма исчисленного налога на транспортные средства в сервисе предстоящих платежей мобильных приложений КГД и банков отображается с учетом имеющейся оплаты (переплаты) на лицевом счете.
Уплатить налоги физические лица могут и другими способами: наличными денежными средствами в отделениях банков второго уровня или платежных терминалах, с помощью банковских карт в банкоматах и платежных терминалах.
Для получения справочной информации можно обращаться по бесплатному телефонному номеру единого Контакт-центра – 1414.
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