Казахстан занял 62-е место в рейтинге стран по военной мощи

В рейтинге стран по военной мощи Казахстан занял 62-е место из 140, передает Finprom.В 2021 году инвестиций в сегмент обороны и госуправления сократились сразу на 67%.Индекс страны составил 1,0286. Идеальная оценка рейтинга — 0,0000. Чем меньше значение индекса, тем более мощным считается боевой потенциал страны. В первую пятерку рейтинга вошли США, Россия, Китай, Индия и Япония. Среди соседей, помимо России и Китая, выше, чем у Казахстана, потенциал Узбекистана.Казахстану уступают такие страны, как Туркменистан и Кыргызстан. Замыкают рейтинг Бутан, Косово и Либерия. В рейтинге не оценивался ядерный потенциал стран.В Казахстане насчитывается 238 самолетов, 300 танков, 1200 единиц бронетехники, 124 торговых флота, пять портов и торговых терминалов, 96 аэропортов. Среди самолетов в стране числится 80 истребителей, 75 вертолетов (22 из них — боевые вертолеты).По данным рейтинга, в стране числятся 167 тысяч военнослужащих — 0,9% от всей численности населения страны. Внешний долг страны в 2021 году — 167,5 млрд долларов (38-е место из 140).Отмечается, что в Казахстане за январь-февраль 2021 года в основной капитал в сфере госуправления, обороны и обязательного соцобеспечения вложили 1,8 млрд тенге — сразу на 66,7% меньше, чем годом ранее. Для сравнения: в аналогичном периоде 2020 года объем вложений достигал 5,4 млрд тенге.