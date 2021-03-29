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Казахстан занял 62-е место в рейтинге стран по военной мощи

Просмотров:1793 Опубликовано: 29-03-2021, 11:04
Казахстан занял 62-е место в рейтинге стран по военной мощи
Фото из открытых источников
В рейтинге стран по военной мощи Казахстан занял 62-е место из 140, передает Finprom.

В 2021 году инвестиций в сегмент обороны и госуправления сократились сразу на 67%.

Индекс страны составил 1,0286. Идеальная оценка рейтинга — 0,0000. Чем меньше значение индекса, тем более мощным считается боевой потенциал страны. В первую пятерку рейтинга вошли США, Россия, Китай, Индия и Япония. Среди соседей, помимо России и Китая, выше, чем у Казахстана, потенциал Узбекистана.

Казахстану уступают такие страны, как Туркменистан и Кыргызстан. Замыкают рейтинг Бутан, Косово и Либерия. В рейтинге не оценивался ядерный потенциал стран.

Казахстан занял 62-е место в рейтинге стран по военной мощи


В Казахстане насчитывается 238 самолетов, 300 танков, 1200 единиц бронетехники, 124 торговых флота, пять портов и торговых терминалов, 96 аэропортов. Среди самолетов в стране числится 80 истребителей, 75 вертолетов (22 из них — боевые вертолеты).

По данным рейтинга, в стране числятся 167 тысяч военнослужащих — 0,9% от всей численности населения страны. Внешний долг страны в 2021 году — 167,5 млрд долларов (38-е место из 140).

Отмечается, что в Казахстане за январь-февраль 2021 года в основной капитал в сфере госуправления, обороны и обязательного соцобеспечения вложили 1,8 млрд тенге — сразу на 66,7% меньше, чем годом ранее. Для сравнения: в аналогичном периоде 2020 года объем вложений достигал 5,4 млрд тенге.


Источник: liter.kz
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Комментарии ( 3 )

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Nurlan_avt (Посетители) 29 марта 2021 16:59
Рейтинг основан на данных из открытых источников и поэтому доверять ему не стоит

Финпром ссылается на globalfirepower - его рейтинги имеют развлекательный характер. А наши его как заправду глотают...
 
-2
  • Aktauskii
  • ЁмоЁ
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  • Pankration and MMA
 Pinochet (Посетители) 29 марта 2021 13:37
все это очень и очень относительно.
естественно если какая нибудь, гипотетическая Россия, нападет на какую нибудь, гипотетическую Либерию, или наоборот, то тут все понятно.
но по большому счету США и Альянс на данный момент самая наимощнейшая армия в мире с которой никто и рядом не стоит.
 
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  • leo529
  • Aktauskii
 Bass66 (Посетители) 29 марта 2021 13:32
124 торговых флота
Это конечно устрашает!
В России 4 военных флота и торговый флот в который входят различные морские и речные флотилии.
А у нас сразу 124!
 
 

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