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Самый богатый человек Чехии погиб при крушении вертолета на Аляске

Просмотров:883 Опубликовано: 29-03-2021, 12:00
Самый богатый человек Чехии погиб при крушении вертолета на Аляске
Фото: liga.net
Бизнесмен и миллиардер Петр Келлнер погиб в авиакатастрофе в субботу, передает zakon.kz со ссылкой на Alaskasnewssource.

Вертолет разбился в районе ледника Кник. Спасатели обнаружили одного выжившего пассажира и пятерых погибших. Выживший в авиакатастрофе находится в тяжелом состоянии, его доставили в больницу. После спасательной операции, ограничение на полеты над районом ледника было снято.

Расследование причин крушения продолжается.

По данным Forbes, 56-летний Келлнер был самым богатым человеком Чехии с состоянием в 17,5 миллиарда долларов. Он основал компанию PPF Group, которая "взлетела" во время приватизации государственного имущества Чехословакии после "бархатной революции". Компании группы PPF работают в ряде отраслей: банковское дело и страхование, энергетика, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, ритейл, недвижимость.

В России PPF владеет банком "Хоум Кредит" (100%). В декабре 2016 года группа PPF продала розничную сеть "Эльдорадо", принадлежавшую ей с 2008 года.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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Nurzhan_from_aktau (Посетители) 29 марта 2021 13:32
Ну вот и всё, и ничего с собой не заберет
 
 

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