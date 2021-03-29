Самый богатый человек Чехии погиб при крушении вертолета на Аляске

Бизнесмен и миллиардер Петр Келлнер погиб в авиакатастрофе в субботу, передает zakon.kz со ссылкой на Alaskasnewssource.
Вертолет разбился в районе ледника Кник. Спасатели обнаружили одного выжившего пассажира и пятерых погибших. Выживший в авиакатастрофе находится в тяжелом состоянии, его доставили в больницу. После спасательной операции, ограничение на полеты над районом ледника было снято.
Расследование причин крушения продолжается.
По данным Forbes, 56-летний Келлнер был самым богатым человеком Чехии с состоянием в 17,5 миллиарда долларов. Он основал компанию PPF Group, которая "взлетела" во время приватизации государственного имущества Чехословакии после "бархатной революции". Компании группы PPF работают в ряде отраслей: банковское дело и страхование, энергетика, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, ритейл, недвижимость.
В России PPF владеет банком "Хоум Кредит" (100%). В декабре 2016 года группа PPF продала розничную сеть "Эльдорадо", принадлежавшую ей с 2008 года.
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