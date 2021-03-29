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Градус недоверия: министр ответил тем, кто критикует членство Казахстана в ЕАЭС

Просмотров:1996 Опубликовано: Сегодня, 13:47
Градус недоверия: министр ответил тем, кто критикует членство Казахстана в ЕАЭС
© Sputnik
НУР-СУЛТАН, 29 мар — Sputnik. Зачем Казахстану нужно членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), ответил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов.

"В последнее время нередко звучит критика членства нашей страны в ЕАЭС из-за, в первую очередь, не лидирующего положения Казахстана в Евразийском экономическом союзе", - цитирует Султанова сайт Минторговли.

Сейчас в международной экономике идет борьба за рынки отдельных региональных торговых объединений, а не стран, отметил министр.

Выгодность регионализации торговли – это аксиома, подчеркнул он.

"Я по сфере деятельности часто встречаюсь с потенциальными инвесторами. И большинство из них оценивают прибыльность своего бизнеса не в ориентире на рынок Казахстана, а с точки зрения потенциала экспорта в Россию (зауральную ее часть)", - рассказал Султанов.

Казахстан в своей товаропроводящей системе тоже ориентирует поток сельхозпродукции на Сибирь, продолжил он.

В каждом интеграционном объединении есть экономические лидеры. Выгода менее сильных экономик в том, что они поднимают свой уровень за счет более сильных партнеров, считает Султанов.

Например, в Европейский союз входят 27 стран. Четверть всей взаимной торговли приходится на лидера Евросоюза – Германию. В ЕАЭС такое "ядро интеграции" – это исторически Россия, подчеркнул министр.

"Именно на нее приходится основная доля совокупного регионального валового внутреннего продукта, нефти и газодобычи, суммарного экспорта товаров и услуг", - сказал Султанов.

ЕАЭС – это выгодно?

Значимость ЕАЭС для Казахстана неоспорима, считает Султанов.

"За пять лет создан внушительный массив наднационального законодательства, обеспечивающего свободное движение товаров, услуг, рабочей силы и капитала в едином экономическом пространстве", - написал Султанов.

Он добавил, что решения принимаются консенсусом, у каждого государства-члена равный голос независимо от ВВП, размера финансовых взносов или численности населения.

"Наш экспорт (в том числе и несырьевой) в государства-члены ЕАЭС за 2015-2019 годы (прошлый год подкосил все цифры в торговле) вырос на 25% или с 5,1 до 6,4 миллиарда долларов (в Россию — на 25%, в Беларусь — в два раза, в Кыргызстан — на 20%, в Армению — в шесть раз)", - сказал Султанов.

Барьеры и ограничения в ЕАЭС

Министр признал, что в ЕАЭС есть немало барьеров и ограничений – каждая страна, в том числе и Казахстан, защищает интересы своих производителей.

"Но на площадке Евразийского союза сроки рассмотрения жалоб, поступающих от бизнеса, о наличии препятствия в торговле составляют три месяца, а во Всемирной торговой организации (где мы бы отстаивали свои интересы в спорах с теми же Россией и Кыргызстаном, не будь ЕАЭС) такая тяжба могла затянуться на пару-тройку лет", - рассказал Султанов.

Последствия экономической интеграции не всегда однозначны, отметил он.

"Хотя и наблюдается дисбаланс внутри союза, в котором Россия остается главным торговым центром, для Казахстана расширяются рынки сбыта продукции, сокращаются издержки с таможенными платежами, облегчается доступ к рынкам стран в рамках зон свободной торговли", - отметил Султанов.

Вьетнам, Сингапур, Сербия, Иран захотели "дружить" не с отдельными Казахстаном, Россией или другими республиками, а с Евразийским союзом, подчеркнул он.

Газокомпрессорная станция
© Sputnik
Подешевеет ли газ для стран ЕАЭС?
В Евразийском союзе большой акцент делается на промышленную кооперацию с последующим выходом совместной продукции на третьи страны, указал министр.

"Это поможет нам "сплести" наши экономики и снизит оставшийся еще градус недоверия", - добавил он.

Остаются вопросы усиления взаимовыгодности сотрудничества в ЕАЭС, есть препятствия в торговле и сложности из-за санкционного давления на отдельных участников. Но экономические и неэкономические выгоды перевешивают, заключил глава Минторговли и интеграции.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 7 )

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302847066 (Посетители) Сегодня, 16:26
elesei,
Красавчик, в точь сказал, такого же мнения. Филькина грамота этот таёжный союз, никаких плюсов, работает на структуры бизнеса, купи продай, и создают транснациональные преступные группировки, где все энергоресурсы находятся в одних руках, чем и заправляет Россия. В Европе на оборот создают барьеры, для того, чтобы не было монополистов, у нас же всё объединяют для единой цены на всём пространстве союза , что не допустимо ни в коем случае. Сплошные торговые сети, с одной ценой везде, и цены как по щелчку, везде поднимаются, что говорит о едином центре управления, всеми процессами.
 
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BV (Посетители) Сегодня, 16:06
Pinochet,
Ни в одном сообществе не бывает равных. Хоть НАТО, ЕС, ВТО везде есть доминанты.
 
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  • Эшметова Светлана
  • 302847066
  • ЁмоЁ
 elesei (Посетители) Сегодня, 15:54
Многие наши руководители в республики Казахстан ставят политические амбиции части дорвавшихся до власти людей выше чаяний всего народа и людей Труда в частности. Во всех уважающих себя государствах политика это продолжение экономики на людей и предприятия создающих добавленный продукт. А что у нас? Мы гоним свои природные богатства, что бы кто-то купил очередную виллу за границей, наши нововаруши вывозят миллиарды ни чем не облагаемых долларов.А чтобы это легче было воровать эти господа прикидываются национальными патриотами и переименовывают города и улицы за счет бюджета, наших с вами денег. Тридцать лет кидают миллиарды лже-ученым на поднятия уровня казахского языка, вместо того чтобы с помощью русского языка поднимать казахский язык, они это делают за счет принижения роли языков всех этносов Казахстана и не только русского.Тем самым разделяют народ Казахстана на группы с недоверием относящихся друг к другу, чтобы можно было ими манипулировать.Спустя 30 лет хочется спросить: какие активы принадлежат казахскому народу, кроме двух коров?
 
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  • Aktauskii
  • Ирон
  • Empro
  • Ну Ну
 kz1990 (Посетители) Сегодня, 14:35
Ага внушительный массив, цены на продукты повышаются, мукомолы ноют что продали все России и из за этого дорожает мука и хлеб и где тут наша выгода? Тогда поднимайте пособия по инвалидности и пенсии своим гражданам!
И увеличьте порог минимальной зарплаты до 70 тысяч тенге, что бы гражданам повысили зарплату!
Мы полностью зависим от России, и где наша Независимость которой будет в этом году уже 30 лет? Пенсионеры стоят просят милостыню, часто вижу женщину с палочкой возле Смак кулинарии, подходил к ней пару раз давал по 100-200 тенге, говорит она не хватает в конце месяца на хлеб и картошку!
 
-1
  • Empro
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 14:04
Цитата: BV
А какая развитая страна не относит нас, как вы сказали - "к банановому придатку"?

в данной статье говорится о ЕАЭС, в котором все равны но некоторые равнее
 
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  • касым
  • Aktauskii
  • Empro
  • Космос
 BV (Посетители) Сегодня, 13:58
А какая развитая страна не относит нас, как вы сказали - "к банановому придатку"?
 
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  • 302847066
  • касым
  • kz1990
  • alixah
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 13:51
Москва как относилась к нам как к банановому придатку так и относится.
не надо нам тут воду в уши лить.
все это видно невооруженным глазом.
 
 

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