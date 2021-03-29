Градус недоверия: министр ответил тем, кто критикует членство Казахстана в ЕАЭС

НУР-СУЛТАН, 29 мар — Sputnik. Зачем Казахстану нужно членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), ответил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов.



"В последнее время нередко звучит критика членства нашей страны в ЕАЭС из-за, в первую очередь, не лидирующего положения Казахстана в Евразийском экономическом союзе", - цитирует Султанова сайт Минторговли.



Сейчас в международной экономике идет борьба за рынки отдельных региональных торговых объединений, а не стран, отметил министр.



Выгодность регионализации торговли – это аксиома, подчеркнул он.



"Я по сфере деятельности часто встречаюсь с потенциальными инвесторами. И большинство из них оценивают прибыльность своего бизнеса не в ориентире на рынок Казахстана, а с точки зрения потенциала экспорта в Россию (зауральную ее часть)", - рассказал Султанов.



Казахстан в своей товаропроводящей системе тоже ориентирует поток сельхозпродукции на Сибирь, продолжил он.



В каждом интеграционном объединении есть экономические лидеры. Выгода менее сильных экономик в том, что они поднимают свой уровень за счет более сильных партнеров, считает Султанов.



Например, в Европейский союз входят 27 стран. Четверть всей взаимной торговли приходится на лидера Евросоюза – Германию. В ЕАЭС такое "ядро интеграции" – это исторически Россия, подчеркнул министр.



"Именно на нее приходится основная доля совокупного регионального валового внутреннего продукта, нефти и газодобычи, суммарного экспорта товаров и услуг", - сказал Султанов.



ЕАЭС – это выгодно?



Значимость ЕАЭС для Казахстана неоспорима, считает Султанов.



"За пять лет создан внушительный массив наднационального законодательства, обеспечивающего свободное движение товаров, услуг, рабочей силы и капитала в едином экономическом пространстве", - написал Султанов.



Он добавил, что решения принимаются консенсусом, у каждого государства-члена равный голос независимо от ВВП, размера финансовых взносов или численности населения.



"Наш экспорт (в том числе и несырьевой) в государства-члены ЕАЭС за 2015-2019 годы (прошлый год подкосил все цифры в торговле) вырос на 25% или с 5,1 до 6,4 миллиарда долларов (в Россию — на 25%, в Беларусь — в два раза, в Кыргызстан — на 20%, в Армению — в шесть раз)", - сказал Султанов.



Барьеры и ограничения в ЕАЭС



Министр признал, что в ЕАЭС есть немало барьеров и ограничений – каждая страна, в том числе и Казахстан, защищает интересы своих производителей.



"Но на площадке Евразийского союза сроки рассмотрения жалоб, поступающих от бизнеса, о наличии препятствия в торговле составляют три месяца, а во Всемирной торговой организации (где мы бы отстаивали свои интересы в спорах с теми же Россией и Кыргызстаном, не будь ЕАЭС) такая тяжба могла затянуться на пару-тройку лет", - рассказал Султанов.



Последствия экономической интеграции не всегда однозначны, отметил он.



"Хотя и наблюдается дисбаланс внутри союза, в котором Россия остается главным торговым центром, для Казахстана расширяются рынки сбыта продукции, сокращаются издержки с таможенными платежами, облегчается доступ к рынкам стран в рамках зон свободной торговли", - отметил Султанов.



Вьетнам, Сингапур, Сербия, Иран захотели "дружить" не с отдельными Казахстаном, Россией или другими республиками, а с Евразийским союзом, подчеркнул он.



Газокомпрессорная станция

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Подешевеет ли газ для стран ЕАЭС?

В Евразийском союзе большой акцент делается на промышленную кооперацию с последующим выходом совместной продукции на третьи страны, указал министр.



"Это поможет нам "сплести" наши экономики и снизит оставшийся еще градус недоверия", - добавил он.



Остаются вопросы усиления взаимовыгодности сотрудничества в ЕАЭС, есть препятствия в торговле и сложности из-за санкционного давления на отдельных участников. Но экономические и неэкономические выгоды перевешивают, заключил глава Минторговли и интеграции.