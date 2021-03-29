О проблемах с Интернетом сообщили казахстанцы

Казахстанцы сообщили о перебоях с доступом в Интернет: замедлился доступ к некоторым сайтам, упала скорость соединения, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Проблемы с доступом в Сеть у казахстанцев наблюдаются с утра. Тогда начали поступать сообщения от пользователей "Казахтелекома", Altel, "Алма ТВ".



"Некоторые сервера не видят друг друга, хотя из вне открываются", - сообщил технический специалист одного из казахстанских сайтов в Алматы.



Также появились сообщения о проблемах с доступом к некоторым зарубежным сайтам.



В пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сообщили, что с их стороны никаких ограничений не было, но отметили, что разберутся в ситуации.



"Возможно, из-за погодных условий на отдельном участке могут быть обрывы. Но глобального по Казахстану или по городам сбоя не зафиксировано. Обычно, когда есть какие-либо серьезные сбои, у нас сразу открывается проблемный билет. Но если где-то есть частичные проблемы, все абоненты могут подавать заявки по номеру 165", - сообщили в call-центре компании "Казахтелеком".



В пресс-службе "Казахтелекома" также сообщили, что на сети компании повреждений не обнаружено.



"Услуги предоставляются абонентам в штатном режиме. Массовых жалоб со стороны клиентов также не зафиксировано", - ответили в компании.