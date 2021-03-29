«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 29 Марта
+8...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 424.28 KZT
  • €1 = 500.27 KZT
  • 1 RUB = 5.59 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

О проблемах с Интернетом сообщили казахстанцы

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:30
О проблемах с Интернетом сообщили казахстанцы
Фото из открытых источников
Казахстанцы сообщили о перебоях с доступом в Интернет: замедлился доступ к некоторым сайтам, упала скорость соединения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Проблемы с доступом в Сеть у казахстанцев наблюдаются с утра. Тогда начали поступать сообщения от пользователей "Казахтелекома", Altel, "Алма ТВ".

"Некоторые сервера не видят друг друга, хотя из вне открываются", - сообщил технический специалист одного из казахстанских сайтов в Алматы.

Также появились сообщения о проблемах с доступом к некоторым зарубежным сайтам.

В пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сообщили, что с их стороны никаких ограничений не было, но отметили, что разберутся в ситуации.

"Возможно, из-за погодных условий на отдельном участке могут быть обрывы. Но глобального по Казахстану или по городам сбоя не зафиксировано. Обычно, когда есть какие-либо серьезные сбои, у нас сразу открывается проблемный билет. Но если где-то есть частичные проблемы, все абоненты могут подавать заявки по номеру 165", - сообщили в call-центре компании "Казахтелеком".

В пресс-службе "Казахтелекома" также сообщили, что на сети компании повреждений не обнаружено.

"Услуги предоставляются абонентам в штатном режиме. Массовых жалоб со стороны клиентов также не зафиксировано", - ответили в компании.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика