О проблемах с Интернетом сообщили казахстанцы

Казахстанцы сообщили о перебоях с доступом в Интернет: замедлился доступ к некоторым сайтам, упала скорость соединения, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Проблемы с доступом в Сеть у казахстанцев наблюдаются с утра. Тогда начали поступать сообщения от пользователей "Казахтелекома", Altel, "Алма ТВ".
"Некоторые сервера не видят друг друга, хотя из вне открываются", - сообщил технический специалист одного из казахстанских сайтов в Алматы.
Также появились сообщения о проблемах с доступом к некоторым зарубежным сайтам.
В пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сообщили, что с их стороны никаких ограничений не было, но отметили, что разберутся в ситуации.
"Возможно, из-за погодных условий на отдельном участке могут быть обрывы. Но глобального по Казахстану или по городам сбоя не зафиксировано. Обычно, когда есть какие-либо серьезные сбои, у нас сразу открывается проблемный билет. Но если где-то есть частичные проблемы, все абоненты могут подавать заявки по номеру 165", - сообщили в call-центре компании "Казахтелеком".
В пресс-службе "Казахтелекома" также сообщили, что на сети компании повреждений не обнаружено.
"Услуги предоставляются абонентам в штатном режиме. Массовых жалоб со стороны клиентов также не зафиксировано", - ответили в компании.
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