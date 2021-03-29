Коронавирус живет во рту

Исследователи из Национального института здоровья США вместе с коллегами из других научных центров обнаружили, что коронавирус SARS-CoV-2 проникает не только в бронхи, легкие, кишечник, мозг и почки, но и отлично приживается и размножается во рту, передает Tengrinews.kz со ссылкой на журнал Наука и жизнь.
Известно, что коронавирус обнаруживается в слюне, однако до сих пор ученые ломали голову над тем, как SARS-CoV-2 попадает в полость рта. Больные с респираторными симптомами вполне могли его откашливать, но вирус обнаруживался даже у тех людей, у кого инфекция протекала без респираторных симптомов и они ничего не откашливали.
По информации исследователей, чтобы проникнуть в клетку, вирусу нужны два клеточных белка - ACE2 и TMPRSS2. Если у клетки активны оба гена, то с высокой вероятностью SARS-CoV-2 может в нее проникнуть.
В опубликованном отчете об исследованиях в журнале Nature Medicine говорится, что ген белка ACE2 и ген белка TMPRSS2 активны в некоторых клетках слюнных желез и слизистой оболочки десен. Причем оба гена здесь активны в той же мере, что и в клетках носоглотки, в которые вирус проникает легко.
Исходя из этого, исследователи пришли к выводу, что коронавирус может жить и размножаться в полости рта.
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