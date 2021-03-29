«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 29 Марта
+8...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 423.65 KZT
  • €1 = 498.81 KZT
  • 1 RUB = 5.58 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Коронавирус живет во рту

Просмотров:192 Опубликовано: Сегодня, 16:43
Коронавирус живет во рту
Фото из открытых источников
Исследователи из Национального института здоровья США вместе с коллегами из других научных центров обнаружили, что коронавирус SARS-CoV-2 проникает не только в бронхи, легкие, кишечник, мозг и почки, но и отлично приживается и размножается во рту, передает Tengrinews.kz со ссылкой на журнал Наука и жизнь.

Известно, что коронавирус обнаруживается в слюне, однако до сих пор ученые ломали голову над тем, как SARS-CoV-2 попадает в полость рта. Больные с респираторными симптомами вполне могли его откашливать, но вирус обнаруживался даже у тех людей, у кого инфекция протекала без респираторных симптомов и они ничего не откашливали.

По информации исследователей, чтобы проникнуть в клетку, вирусу нужны два клеточных белка - ACE2 и TMPRSS2. Если у клетки активны оба гена, то с высокой вероятностью SARS-CoV-2 может в нее проникнуть.

В опубликованном отчете об исследованиях в журнале Nature Medicine говорится, что ген белка ACE2 и ген белка TMPRSS2 активны в некоторых клетках слюнных желез и слизистой оболочки десен. Причем оба гена здесь активны в той же мере, что и в клетках носоглотки, в которые вирус проникает легко.

Исходя из этого, исследователи пришли к выводу, что коронавирус может жить и размножаться в полости рта.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика