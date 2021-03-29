Казахстан сможет защититься от эпидемии коронавируса, если привьет 10 млн человек

Остановить эпидемию коронавируса в Казахстане станет возможным только при наличии 75-80% вакцинированного населения, передает Liter.kz.



По словам эксперта Академии профилактической медицины Бауржана Жусупова, когда пошел быстрый рост заболеваемости в Нур-Султане и Алматы, медики сразу выдвинули гипотезу о циркуляции новых штаммов коронавируса. Речь идет о британском, бразильском и южноафриканском штаммах.



«Позднее эта гипотеза была подтверждена. Новые штаммы более заразны, соответственно, уровень коллективного иммунитета, который необходим для того, чтобы остановить эпидемию следует пересмотреть, он становится выше. Если мы в отношении традиционного коронавируса говорили примерно о 60-65%, то сейчас минимальный уровень коллективного иммунитета, который способен остановить эпидемию приближается к 80%, в принципе мы говорим о цифре 75%. В этом случае мы можем говорить о том, этот уровень достаточен чтобы снять ограничения и жить обычной жизни, то есть до этого еще далеко», — сказал он.



Соответственно, по мнению Жусупова, следует менять те планы, которые были в отношении закупки вакцин и скорости вакцинации. Сейчас действия министерства здравоохранения и Правительства направлены как раз на то, чтобы быстрее провакцинировать наибольшее количество населения, считает эксперт.



При этом само по себе распространение новых штаммов в Казахстане чревато новыми мутациями, подчеркнул медик. И чем раньше страна сможет сбить эту волну при помощи вакцинации и ограничительных мер, тем легче будет в последствии контролировать эпидемию.



«Какова моя оценка, по количеству населения, которое необходимо провакцинировать? Я думаю, минимальная цифра это 10-11 млн провакцинированных человек. Эта оценка основана на уже существующем коллективном иммунитете. А также на том, что в принципе перед вакцинацией тесты на наличие антител не проводятся, возможно это перекрестная защита, которая также является благом», — заявил он.



К примеру, если человек уже переболел, а затем еще и вакцинировался, то уровень его защиты вразы повышается, объяснил Жусупов. Поэтому Поэтому если раньше речь шла о 6 млн доз вакцин до конца года, то сейчас, по его мнению, закупку нужно увеличивать.



29 марта 2021 года сообщалось, что в общественных местах Алматы откроют 250 прививочных точек — подробнее об этом читайте здесь.



29 марта 2021 года стало известно, что медики Алматы констатируют высокий рост заболеваемости коронавирусом среди детей до одного года и связывают это с новыми штаммами.



С 20 марта в мегаполисе ввели ограничительные меры. 27 марта власти города приняли решение продлить карантинные меры еще на на две недели с некоторыми поправками к предыдущему постановлению.



26 марта в Алматы подтвердили наличие новых мутаций коронавируса. Отмечается, что по сравнению с предыдущим базовым штаммом показатель заражаемости новых штаммов выше до 70%, то есть данная инфекция более заразная.