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Полицейский найден повешенным на стадионе в Атырауской области

Просмотров:257 Опубликовано: Сегодня, 20:07
Полицейский найден повешенным на стадионе в Атырауской области
Фото: ИА «NewTimes.kz»
В понедельник, 29 марта, около 8 часов утра в селе Курмангазы покончил с собой полицейский. За последние 10 дней это третья смерть сотрудника полиции в области, передает azh.kz.

По данным издания, 25-летний уроженец Курмангазинского района работал помощником дежурного Тенгизского отдела полиции.

Его тело нашли на стадионе висящим в петле на турнике. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РК «Доведение до самоубийства».

Как отмечает издание, это не первая утрата в рядах местных правоохранительных органов за этот месяц.

20 марта в Махамбетском районе в Урале был обнаружен труп 25-летнего сотрудника районного отдела полиции. При этом на берегу стояла его машина с ключом в замке зажигания.

19 марта у себя дома скончалась лейтенант полиции, работавшая психологом в ГУП. Это произошло за несколько дней до своей свадьбы.

Департамент полиции по Атырауской области прокомментировал публикацию издания о смерти своих сотрудников.

«По факту смерти сотрудника полиции 1996 года рождения, произошедшего 29 марта этого года в Курмангазинском районе, в настоящее время проводится досудебное расследование.

Также проводятся следственные действия по факту смерти полицейского, тело которого было найдено 20 марта в реке Урал.

А сотрудница управления полиции города Атырау 19 марта скончалась от болезни», — сообщил заместитель начальника департамента полиции по Атырауской области Алихан Байдосов.


Источник: newtimes.kz
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