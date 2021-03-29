Шымкентского бизнесмена зарубили топором и сожгли в собственной машине

Зарубили топором и сожгли в собственной машине. Так хладнокровно в Шымкенте расправились с местным бизнесменом. В убийстве подозревают 30-летнего мужчину. Он пытался продать предпринимателю участок земли по липовым документам. Но когда покупатель раскрыл обман, злоумышленник жестоко убил его и завладел деньгами жертвы. Теперь родственники погибшего требуют строгого наказания для душегуба и его «помощников», передает Azattyq Rýhy со ссылкой на телеканал «Астана».Жестокое убийство бизнесмена Аваза Джаналиева взбудоражило весь Шымкент. Обгоревшее тело предпринимателя обнаружили в тлеющей машине. Случай произошел в жилом массиве Сайрам.В тот злополучный день, рассказывают родственники Аваза, мужчина выехал на деловую встречу. Погибший планировал купить у местной женщины землю под бизнес. Вел переговоры с ее сыном. Когда покупатель выяснил, что документы на участок липовые, завязалась ссора. Продавец схватил топор и нанес Авазу несколько ударов по голове. Все происходило в доме предполагаемого убийцы.«На месте находились и женщина, ее сын и невестка. Они втроем убивали моего сына. После ударов у него началось кровотечение. Чтобы не запачкать везде кровью, они надели на голову пакет», – сказала мать погибшего Гульзада Джаналиева.Тело бизнесмена загрузили в его собственную машину. Подозреваемый вывез труп в безлюдное место. Через несколько часов душегуб вернулся, чтобы завершить дело. Он облил салон автомобиля бензином и поджег.О деталях жуткого преступления родные и близкие погибшего узнали в полиции, когда задержанного допрашивали следователи.«Когда преступник поджег машину, он сразу бросился бежать. В этот момент недалеко от того места его заметил местный парень. Он видел, как тот убегал и подумал, что это хозяин машины за водой бежит. Далее этот парень-свидетель вызвал на место пожарных. Мы туда тоже приехали. Когда потушили огонь, там было тело моего друга. Опознать его было невозможно», – сказал друг погибшего Расулмат Алимкулов.Мотивом преступления стали деньги, считают родственники Аваза. У погибшего в этот день были с собой 2 миллиона тенге, предназначенные для покупки земли. Известно, что погибший предприниматель владел несколькими автомойками и сдавал в аренду спецтехнику. Детали его зверского убийства сейчас выясняет полиция. К делу подключилась также прокуратура. В интересах следствия подробности не разглашают.«Возбуждено уголовное дело по статье 99 Уголовного кодекса РК (убийство). По уголовному делу установлено подозреваемое лицо, задержано», – сказал начальник Следственного управления Департамента полиции города Шымкента Даулет Абдраманов.Подозреваемым оказался 30-летний безработный мужчина. Ранее он был судим за разбой. Теперь ему светит срок за убийство. Родные погибшего бизнесмена намерены добиваться наказания для матери и супруги задержанного. Считают их соучастниками. У убитого Аваза Джаналиева остались беременная жена и двое маленьких детей.