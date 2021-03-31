Сгорел вместе с домом: «мытищинский стрелок» так и не сдался силовикам

Пожарным запретили тушить элитный коттедж в Новых Вешках, загоревшийся после попадания гранаты: там могут находиться взрывчатые вещества.В мытищинском поселке Новые Вешки завершился штурм элитного коттеджа, в котором с 11 утра держал оборону против Росгвардии, СОБРа и ФСБ москвич Владимир Барданов — 61-летний пенсионер, подозреваемый в незаконном обороте оружия.Ему много раз предлагали сдаться, но он не шел на диалог с силовиками и продолжал стрелять по ним очередями из окон своего особняка и швырять гранаты, израсходовав не менее 20 штук.Один из СОБРовцев получил огнестрельное ранение в стопу, его госпитализировали.

В какой-то момент Барданов подорвал лестницу на второй этаж, чтобы при штурме по ней не смогли подняться спецназовцы. Из-за взрыва в доме возник пожар.









Ситуация подогревалась слухами о том, что на территории участка при доме находится целый зоопарк — тигры, медведи, крокодилы, обезьяны, еноты и т.д. Действительно ли эти животные существуют и что в таком случае с ними стало — неизвестно.В конце концов было решено открыть по коттеджу огонь из гранатомета. В результате выстрела загорелся чердак, на котором прятался Барданов. Вскоре стрельба прекратилась, из чего был сделан вывод, что хозяин дома погиб в огне.







К месту происшествия выехали пожарные и несколько бригад скорой помощи. Однако тушить горящий коттедж сотрудникам МЧС запретили из-за угрозы нахождения в здании взрывчатых веществ и боеприпасов. Решено было ждать, пока здание полностью выгорит.Напомним, все началось в 11.00, когда к Барданову пришли по делу о незаконном обороте оружия. Его жена впустила силовиков на участок и ушла, а сам пенсионер, завидев их из окна, открыл огонь. В то время с ним в доме находились также дочь Барданова, ее муж и ребенок. Всех их мужчина через некоторое время отпустил, последним — зятя.



По данным СМИ, у пенсионера и раньше были проблемы с законом: якобы в 2000-х годах его объявляли в розыск по подозрению в грабеже и крупном мошенничестве — и даже арестовывали, но потом мужчине якобы удалось скрыться от следствия. Никаких связанных с этим подробностей правоохранительные органы пока не обнародовали.



Зато власти Северо-Западного административного округа Москвы сообщили, что у Барданова имелись пять официально зарегистрированных охотничьих ружей, карабинов и винтовок, а также травматический пистолет Grand Power T10. Трудно себе представить, чтобы скрывающийся от следствия гражданин мог легально оформить такой арсенал — в дополнение к тому, которым владел незаконно. При этом КП утверждает, что он якобы стоял на учете в МВД как черный копатель (отсюда и гранаты).«Одни пишут, что Барданов владел ЧОПами, другие — что автосервисами, а третьи — что был неоднократно судим, в том числе за разбой и угрозу убийством. Если хоть что-то из этого правда, то перед нами типичный браток из девяностых, постаревший и заматеревший до состояния русского Химайера», — рассуждает автор телеграм-канала «Русский футурист».«Московский комсомолец» сообщает, что племянник Барданова Алексей Кисин является исполняющим обязанности главы отделения Фонда социального страхования по Московской области. Так что на скрывавшегося от следствия Барданов явно не тянул.В комментариях, кстати, многие называют пенсионера русским Рэмбо и высказывают предположения о том, что он, возможно, не погиб на чердаке своего дома, а скрылся через подземный ход.



