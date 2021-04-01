Пандемия в 2021 году не кончится - эпидемиолог

Пандемия коронавируса, скорее всего, не закончится в 2021 году, однако летом возможно существенное снижение заболеваемости, так как коронавирус имеет сезонный характер. Об этом заявил РИА Новости советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев, передает Tengrinews.kz.



"Пандемия, конечно, закончится рано или поздно, но я думаю, что не в этом году, хотя окончание ее объявит ВОЗ. Однако коронавирус имеет сезонный характер, этому очень много доказательств. Об этом свидетельствует и прошлое лето, когда и в России, и в других странах было мало заболевших. Не исключено, что и в этом году будет так же", - сказал Малеев.



Он отметил, что пока в мире идет нарастание заболеваемости коронавирусом. В странах Европы снижения заболеваемости нет, кроме того, остается непонятной ситуация в Африке и ряде стран Азии, где низкий охват тестированием.



"Мы должны следить за развитием ситуации во всем мире, так как она может сказаться на заболеваемости и в нашей стране. Первые случаи коронавируса были ведь завезены к нам из Европы", - пояснил Малеев.



По его словам, пандемия коронавируса начнет стихать в мире, когда иммунитет будет у 70 процентов населения, при этом важно следить за мутациями СOVID-19 и тем, защищают ли от них существующие вакцины.



Всего в мире коронавирусом заразились 129 миллионов человек, 73 миллиона из них выздоровели, 2,81 миллиона - умерли.