Могут ли мусульмане в месяц Рамазан вакцинироваться от коронавируса

В Минздраве рассказали, могут ли мусульмане привиться от коронавируса в священный месяц Рамазан, передает zakon.kz.
Есть ответ заместителя заведующего Отделом шариата и фетвы Хасана Аманкул улы. Согласно его ответу, у человека, соблюдающего пост, есть возможность привиться вакциной от коронавируса, не нарушая пост. Вакцина против коронавируса не приведет к нарушению условий соблюдения поста, - ответила вице-министр здравоохранения Ажар Гиният на брифинге в Служюе Центральных коммуникаций.
Ранее в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля со ссылкой на мечеть отвечали на этот вопрос.
В мечети сообщили, что пост нарушается в случае, если вещество, попадает в пищеварительную систему через естественные отверстия, такие как рот, нос. Ничего подобного в случае совершения инъекций и введения вакцины от коронавируса не происходит. Поэтому прививка от COVID-19 пост не нарушает. Также в мечети добавили, что дозволены инъекции, используемые для лечения (то есть не витамины и не питательные), - говорится в сообщении.
Священный месяц Рамазан в этом году начнется 13 апреля и продлится до 12 мая.
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