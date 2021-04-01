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Могут ли мусульмане в месяц Рамазан вакцинироваться от коронавируса

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:52
Могут ли мусульмане в месяц Рамазан вакцинироваться от коронавируса
Фото из открытых источников
В Минздраве рассказали, могут ли мусульмане привиться от коронавируса в священный месяц Рамазан, передает zakon.kz.

Есть ответ заместителя заведующего Отделом шариата и фетвы Хасана Аманкул улы. Согласно его ответу, у человека, соблюдающего пост, есть возможность привиться вакциной от коронавируса, не нарушая пост. Вакцина против коронавируса не приведет к нарушению условий соблюдения поста, - ответила вице-министр здравоохранения Ажар Гиният на брифинге в Служюе Центральных коммуникаций.

Ранее в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля со ссылкой на мечеть отвечали на этот вопрос.

В мечети сообщили, что пост нарушается в случае, если вещество, попадает в пищеварительную систему через естественные отверстия, такие как рот, нос. Ничего подобного в случае совершения инъекций и введения вакцины от коронавируса не происходит. Поэтому прививка от COVID-19 пост не нарушает. Также в мечети добавили, что дозволены инъекции, используемые для лечения (то есть не витамины и не питательные), - говорится в сообщении.

Священный месяц Рамазан в этом году начнется 13 апреля и продлится до 12 мая.


Источник: zakon.kz
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