Будут ли казахстанцам платить 42 500 тенге из-за карантина

Будут ли платить 42 500 тенге в связи с ограничениями из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, ответили в Министерстве труда и социальной защиты, передает Tengrinews.kz.



В ответе на официальный запрос Tengrinews.kz в Минтруда заявили, что возобновление выплаты в 42 500 тенге не планируется.



"В том или ином регионе Казахстана вводятся ограничительные мероприятия, которые распространяются на отдельные виды деятельности и занимают непродолжительный период, в основном выходные дни. Поддержка бизнеса на сегодня представлена различными налоговыми льготами и послаблениями (сдача налоговой и иной отчетности, моратории на проверку деятельности). В связи с этим на сегодняшний день вопрос о возобновлении выплаты 42 500 не рассматривается", - ответили в ведомстве.



В министерстве напомнили, что социальная выплата в размере 42 500 тенге производилась за счет средств Государственного фонда социального страхования работающим гражданам, которые потеряли свой доход из-за введенных ограничений деятельности из-за режима ЧП и карантина.



"Это была беспрецедентная мера поддержки работающих граждан. В совокупности данную выплату получили свыше 4,6 миллиона человек на общую сумму 476,3 миллиарда тенге", - добавили в министерстве.



В ноябре 2020 года по этому поводу высказывался министр труда и соцзащиты Биржан Нурымбетов.



Стоит отметить, что находящиеся в декретном отпуске женщины жаловались, что из-за получения 42 500 тенге, которые служили помощью во время режима ЧП в Казахстане, им отказывают в оформлении детского пособия до года.