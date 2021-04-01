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Будут ли казахстанцам платить 42 500 тенге из-за карантина

Просмотров:94 Опубликовано: Сегодня, 11:40
Будут ли казахстанцам платить 42 500 тенге из-за карантина
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Будут ли платить 42 500 тенге в связи с ограничениями из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, ответили в Министерстве труда и социальной защиты, передает Tengrinews.kz.

В ответе на официальный запрос Tengrinews.kz в Минтруда заявили, что возобновление выплаты в 42 500 тенге не планируется.

"В том или ином регионе Казахстана вводятся ограничительные мероприятия, которые распространяются на отдельные виды деятельности и занимают непродолжительный период, в основном выходные дни. Поддержка бизнеса на сегодня представлена различными налоговыми льготами и послаблениями (сдача налоговой и иной отчетности, моратории на проверку деятельности). В связи с этим на сегодняшний день вопрос о возобновлении выплаты 42 500 не рассматривается", - ответили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что социальная выплата в размере 42 500 тенге производилась за счет средств Государственного фонда социального страхования работающим гражданам, которые потеряли свой доход из-за введенных ограничений деятельности из-за режима ЧП и карантина.

"Это была беспрецедентная мера поддержки работающих граждан. В совокупности данную выплату получили свыше 4,6 миллиона человек на общую сумму 476,3 миллиарда тенге", - добавили в министерстве.

В ноябре 2020 года по этому поводу высказывался министр труда и соцзащиты Биржан Нурымбетов.

Стоит отметить, что находящиеся в декретном отпуске женщины жаловались, что из-за получения 42 500 тенге, которые служили помощью во время режима ЧП в Казахстане, им отказывают в оформлении детского пособия до года.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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master_kz (Посетители) Сегодня, 11:51
Поддержка бизнеса на сегодня представлена различными налоговыми льготами и послаблениями (сдача налоговой и иной отчетности, моратории на проверку деятельности).
А так же блокировкой всех счетов из за каких то копеек по пене или еще чего внезапно появившегося-)))
 
 

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