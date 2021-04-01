В Нацбанке рассказали о "рублевой ловушке"

Советник председателя Национального банка Олжас Тулеуов описал причины возникновения "рублевой ловушки" в монетарной политике Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.



Как отметил Олжас Тулеуов, за последние 10 лет наблюдается тенденция к усилению торгово-экономической интеграции между нашими странами. При этом роль России в качестве ключевого торгового партнера Казахстана значительно возросла после создания Таможенного союза. И в первую очередь на этом фоне наблюдался сильный тренд роста импорта из России.



"Если до создания Таможенного союза за период 2000-2009 годов среднегодовой объем импорта российских товаров в Казахстан составлял 6,6 миллиарда долларов, то за 2010-2020 годы этот показатель вырос вдвое - до 13,2 миллиарда долларов. Наиболее заметным стал рост импорта потребительских товаров - до 3,3 миллиарда долларов от общего объема. Другими словами, вслед за созданием Таможенного союза произошло замещение импорта товаров из других стран товарами из России.



Этот долгосрочный структурный сдвиг в экономике имел существенные макроэкономические эффекты. Они в первую очередь усилили роль номинального обменного курса рубля к тенге в качестве значимого макропараметра в экономике Казахстана. В дальнейшем это привело к возникновению различных барьеров и вынужденных компромиссов в проводимой экономической, в особенности в денежно-кредитной политике, и ограничивало гибкость принимаемых решений и реализуемых мер монетарного характера", - цитирует пресс-служба советника главы Нацбанка.



Он подчеркнул, что качественное и количественное усиление позиции России как поставщика товаров для Казахстана привело к тому, что динамика курса RUB/KZT начала активно влиять на спрос казахстанских потребителей на российские товары.



С момента создания Таможенного союза, по его словам, чувствительность объема импорта товаров из России в Казахстан к изменению номинального курса RUB/KZT увеличилась в разы. Это стало заметно в 2014-2015 годах, когда в результате снижения номинального курса RUB/KZT на 40-50 процентов c диапазона 4,5-5,1 до 2,3-2,6 тенге за рубль рост казахстанского спроса на относительно подешевевшие российские товары был очень резким и составил около 60-100 процентов в реальном выражении.



"В целом если в 2000-2009 годах теоретическое 10-процентное снижение (укрепление) среднемесячного курса RUB/KZT приводило к увеличению импорта российских товаров на 2 процента, то в 2010-2020 гг. данный показатель достиг 6,5 процента. Другими словами, до вступления в Таможенный союз снижение курса RUB/KZT на 0,5-0,6 тенге приводило к повышению среднемесячного спроса на российские товары в объеме, эквивалентном 20-24 миллионам долларов. После вступления в Таможенный союз эта величина выросла до 65-78 миллионов долларов.



Отмечу, что эти цифры в действительности могут быть выше, если еще учитывать долю так называемого серого импорта. Еще раз вспомним ситуацию, которая произошла в 2014-2015 годах, когда рубль подешевел по отношению к тенге вдвое. Тогда, по данным МВД, количество ввезенных из России в Казахстан автомобилей выросло в 2,5 раза (с 95,9 тысячи в 2014 году до 239,8 тысячи в 2015 году), в то время как, по официальной статистике, отмечалось снижение импорта российских автомобилей на 44 процента (со 106,8 тысячи в 2014 году до 59,6 тысячи в 2015 году)", - добавил Олжас Тулеуов.



При этом, как отметил представитель Нацбанка, стоимостная оценка всех зарегистрированных в 2014-2015 годах легковых автомобилей, ввезенных из России, составила около 3,4 миллиарда долларов, тогда как, по официальной статистике, показатель был равен всего 1,8 миллиарда долларов. Подобная разница, по мнению Тулеуова, возникла из-за того, что данные официальной статистики включают преимущественно операции юридических лиц, которые оплачивались безналичным способом. Остальная часть, которая не была учтена таможенной статистикой, предположительно, относится к физическим лицам и оплачивалась по большей части в наличной форме. Это, в свою очередь, подтверждалось повышением спроса на рубль на внутреннем валютном рынке.



Еще один канал, через который происходило повышение позиции курса RUB/KZT как одного из ключевых параметров в экономике Казахстана, реализовывался на биржевом и розничном валютном рынках.



Кроме того, Тлеуов отметил, что на фоне роста импортных поставок из России в рамках Таможенного союза в Казахстане усилился эффект переноса обменного курса рубля к тенге на внутреннюю потребительскую инфляцию.



"С 2000 по 2009 годы, то есть до вступления в Таможенный союз, теоретическое 10-процентное обесценение тенге к рублю могло приводить к ускорению общей годовой потребительской инфляции в Казахстане на дополнительные 0,37 процентного пункта в течение 12 месяцев с момента обесценения курса. После вступления в Союз в промежутке 2010-2020 годов данный эффект переноса увеличился до 0,85 процентного пункта.



Говоря иначе, начиная с 2010 года из-за роста внутреннего потребления российских товаров резко увеличился импорт инфляции из России, что в первую очередь происходило из-за начавшегося более значимого влияния колебаний курса RUB/KZT на потребительские цены в Казахстане", - добавил он.



Как подчеркнул советник главы Нацбанка, вследствие вступления Казахстана в Таможенный союз в экономике страны произошел структурный сдвиг в виде ощутимого замещения потребления импортных товаров российской продукцией. Это стало причиной существенного усиления роли номинального курса рубля к тенге как макрофактора. При этом процесс роста влияния курса RUB/KZT на экономику происходил по трем каналам: торговый баланс, валютный рынок и инфляционные процессы.



"Подобные структурные изменения, происходившие по этим каналам, оказали прямое влияние на экономическую политику, сформировав новые условия и ограничения, которые можно назвать "рублевой ловушкой".



Так, "рублевая ловушка" стала причиной возникновения сложной дилеммы при реализации денежно-кредитной политики в Казахстане. В частности, если тенге ослабевает к рублю, то это приводит к усилению инфляционного давления в потребительском секторе экономики, а также повышает риски поглощения нашей страной санкционных и других геополитических шоков в отношении России.



Если же тенге, наоборот, укрепляется к рублю, то следствием этого становится дальнейший рост казахстанского импорта товаров из России, а также усиление эффекта "рублевого якоря" на валютном рынке, связанного с нарастанием внутреннего биржевого и розничного спроса на российские рубли", - отметил Олжас Тулеуов.



Советник председателя Национального банка подчеркнул, что возникшая дилемма монетарной политики в виде "рублевой ловушки" снижает ее гибкость и адаптивность к внутренним и внешним шокам. При этом, по его словам, невозможно разрешить этот компромисс и выйти из данной ловушки, применяя меры исключительно денежно-кредитной политики.



"Поэтому для смягчения подобного компромисса монетарной политики требуется комплексная и скоординированная реализация и содействие других видов экономической политики государства. В большей степени это касается мер по снижению базовой импортозависимости внутреннего потребления, промышленной политики, действий государства в отношении развития малого и среднего предпринимательства, а также регулирования и развития внешней торговли в рамках ЕАЭС и Таможенного союза. (...)



Для выхода из "рублевой ловушки" необходимо снижать базовую импортозависимость путем стимулирования внутреннего производства приоритетных потребительских и промежуточных товаров, в том числе в рамках встраивания в региональные производственные цепочки. Это создаст условия не только для замещения импорта, но также позволит диверсифицировать и повысить экспортный потенциал местных компаний. Важна роль институтов развития предпринимательства, которые должны ориентироваться на косвенные меры стимулирования исключительно конкурентных предприятий с упором на повышение инновационности и эффективности производства.



Наряду с этим необходимо пересмотреть нормы и соглашения, которые в рамках Таможенного союза могут ограничивать или препятствовать применению Казахстаном в исключительных случаях элементов тарифной и пошлинной политик в целях поддержки или стабилизации внутреннего рынка", - говорится в аналитической записке советника главы Нацбанка.