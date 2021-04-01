Что будут делать с казахстанцами, просрочившими кредиты на 90 дней и более

Банки отказывают в выдаче кредита клиентам, у которых были большие просрочки, даже если это уже погашенные займы, передает Liter.kz.



Теперь, если заемщик погасил свой заем, где была просрочка свыше 90 дней, ему присвоят статус «реабилитирован». Ранее банки отказывали в кредитах таким клиентам.



«Для получения статуса не потребуется каких-либо документов, процедура будет проведена кредитным бюро по истечении 12 месяцев после погашения просроченного долга и при отсутствии в этот период иной просроченной задолженности», – заявил заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов.



Если же кредит с просрочкой более 90 дней погашен не полностью, а частично, то банки должны будут индивидуально оговаривать с такими клиентами новый график погашения займа. То же самое касается и тех, кто совсем не погашал свой кредит с момента его получения.



«Банки обязаны будут провести индивидуальную работу по оценке платежеспособности таких заемщиков и составить взаимоприемлемый для кредитора и заемщика план реабилитации, содержащий оптимизированную долговую нагрузку и новый график погашения долга», – сказал Абдрахманов о тех, кто вообще не погашал свой кредит.



Также зампред АРРФР рассказал, что сделало ведомство для снижения долговой нагрузки казахстанцев. Во-первых, введен запрет на выдачу кредитов гражданам, у которых ежемесячный доход ниже прожиточного минимума. Во-вторых, платежи не должны превышать 50% от ежемесячного дохода клиента.



По словам Абдрахманова, эти меры сократили агрессивную выдачу кредитов населению. За 2020 год сократилось количество займов с просрочкой свыше 90 дней. Если в 2019 году доля таких кредитов составляла 8,6%, то в 2020 году – 6,9%.



По данным агентства, в 2020 году снизились темпы роста выдачи потребительских кредитов, а общее количество заемщиков, которые получают адресную социальную помощь, сократилось в два раза до 112 тысяч человек.



В июне 2020 года в Национальном банке сообщили, что около двух миллионов казахстанцев получили отсрочки по займам.