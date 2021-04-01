«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 01 Апреля
+7...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 424.89 KZT
  • €1 = 498.31 KZT
  • 1 RUB = 5.62 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Скандал со шкурами барса: президент академии туризма попал под следствие

Просмотров:465 Опубликовано: Сегодня, 14:51
Скандал со шкурами барса: президент академии туризма попал под следствие
Фото: instagram.com/zhankoshturarov
НУР-СУЛТАН, 1 апр — Sputnik. Полиция Алматы проводит расследование в отношении президента Казахской академии спорта и туризма Кайрата Закирьянова, который ранее оказался в центре скандала из-за фотографии с чучелами диких животных.

Как сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе городской полиции Алматы, управление полиции Алмалинского района начало досудебное расследование по данному факту. Однако в правоохранительных органах отказались обнародовать данные досудебного расследования, ссылаясь на статью 201 Уголовно-процессуального кодекса.

В январе этого года президент Казахской академии спорта и туризма Кайрат Закирьянов оказался в центре скандала. В Сети появилась фотография из его кабинета в Алматы, где хранятся шкуры и чучела диких животных.

Возмущенные пользователи увидели на снимке шкуру краснокнижного снежного барса.

Сам Кайрат Закирьянов заявил, что на фото – муляж барса. Также он сказал, что коллекционирует "охотничьи трофеи" на законных основаниях. Он добавил, что "льва добыл собственной персоной три года назад в Южно-Африканской республике".


Источник: sputniknews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
dinamo85 (Посетители) Сегодня, 16:36
Он возглавляет федерацию каратэ в Алматы ещё.апетитный
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Pinochet (Посетители) Сегодня, 15:16
какая зарплата у этого "охотника" если он себе позволяет добыть зверяя из большой пятерки?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика