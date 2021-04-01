Скандал со шкурами барса: президент академии туризма попал под следствие

НУР-СУЛТАН, 1 апр — Sputnik. Полиция Алматы проводит расследование в отношении президента Казахской академии спорта и туризма Кайрата Закирьянова, который ранее оказался в центре скандала из-за фотографии с чучелами диких животных.
Как сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе городской полиции Алматы, управление полиции Алмалинского района начало досудебное расследование по данному факту. Однако в правоохранительных органах отказались обнародовать данные досудебного расследования, ссылаясь на статью 201 Уголовно-процессуального кодекса.
В январе этого года президент Казахской академии спорта и туризма Кайрат Закирьянов оказался в центре скандала. В Сети появилась фотография из его кабинета в Алматы, где хранятся шкуры и чучела диких животных.
Возмущенные пользователи увидели на снимке шкуру краснокнижного снежного барса.
Сам Кайрат Закирьянов заявил, что на фото – муляж барса. Также он сказал, что коллекционирует "охотничьи трофеи" на законных основаниях. Он добавил, что "льва добыл собственной персоной три года назад в Южно-Африканской республике".
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