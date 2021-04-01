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Токаев пригрозил Цою и всему правительству

Просмотров:631 Опубликовано: Сегодня, 15:16
Токаев пригрозил Цою и всему правительству
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Президент Касым-Жомарт Токаев пригрозил правительству и министру здравоохранения Алексею Цою, передает Tengrinews.kz.

"Правительство заверяло, что договоренности по "Спутнику V" и производство отечественной вакцины в полной мере обеспечат потребности страны в вакцинации. На базе этой информации… я анонсировал массовую вакцинацию, начиная с 1 февраля.

По прошествии двух месяцев вакцинировано менее 0,2 процента населения! Теперь мне приходится договариваться с главами других государств о дополнительных поставках вакцины… Мы вынуждены соглашаться на невыгодные коммерческие и финансовые условия для ускорения поставок", - сказал Токаев на совещании по противодействию коронавирусу.

Президент отметил, что вакцины от коронавируса имеют высокую температурную чувствительность. Следует четко проработать все аспекты их транспортировки, хранения, непосредственно прививания. Учитывая неоднократные вспышки коронавируса в трудовых коллективах, отдельный фронт работы, по словам Главы государства, - это активная иммунизация работников предприятий, особенно системных и градообразующих.

"Затяжка в вакцинации - это не абстрактная проблема… Речь идет о национальной безопасности страны. Это дополнительная заболеваемость и смертность наших граждан. Это упущенные доходы бизнеса, недополученные налоги бюджета, общее снижение национального богатства.

Алексей Владимирович, ранее я говорил вам, что на данный период министр здравоохранения - ключевая фигура в правительстве, у вас особые полномочия. Вы хорошо начали работать, но затем заметно снизили обороты…

В течение апреля вы должны переломить ситуацию. Иначе, последуют кадровое решение, которое Вас сильно разочарует. Это касается не только министра здравоохранения, но правительства в целом", - сказал Токаев.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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  • ЁмоЁ
  • leo529
 master_kz (Посетители) Сегодня, 16:21
В течение апреля вы должны переломить ситуацию. Иначе, последуют кадровое решение, которое Вас сильно разочарует. Это касается не только министра здравоохранения, но правительства в целом", - сказал Токаев.

Вот теперь я точно маловероятно что буду тут что то колоть. С этими переломами ситуации. Уж здоровье это не асфальт. Понаблюдаю пока как дальше будет.
 
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  • Космос
  • ЁмоЁ
  • касым
 Галина63 (Посетители) Сегодня, 16:21
Никакой работы министра здравоохранения не видно. В бесплатной вакцине желающим отказывают. Зато в платных - пожалуйста. В аптеках лекарство опять дорожает и не все нужные препараты можно купить, нет в наличие. Опять началось увеличение заболевших по нашей области и по стране в целом. В Алматы ужас что творится. Опять будем дома сидеть без работы и гибнуть как в июле. Зато вон в онкологической клинике понавыписывали себе премий по 400 тыс. тенге. Класс!!!
 
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  • Галина63
  • касым
 302847066 (Посетители) Сегодня, 16:05
Командно приказное управление государством, к чему придём? Точнее пришли...
 
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  • Галина63
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 15:56
Так им! Никто смотрю работать не хочет.
 
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 elek (Посетители) Сегодня, 15:51
На базе этой информации… я анонсировал массовую вакцинацию, начиная с 1 февраля.

Это касается не только министра здравоохранения, но правительства в целом

В отставку всех, с инициированием проверок и расследований.
 
 

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