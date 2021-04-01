Провал вакцинации в Казахстане. Почему Токаеву пришлось вмешаться

Президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал кампанию по вакцинации населения от коронавируса в Казахстане, передает Tengrinews.kz.



Токаев отметил, что по темпам иммунизации Казахстан значительно отстает от развитых стран. На сегодняшний день завершили курс иммунизации около 47 тысяч человек, еще 137 346 человек получили первый компонент вакцины. Причина такого положения проста - нехватка вакцин.



"Правительство заверяло, что договоренности по "Спутнику V" и производство отечественной вакцины в полной мере обеспечат потребности страны в вакцинации. На базе этой информации… я анонсировал массовую вакцинацию начиная с 1 февраля.



По прошествии двух месяцев вакцинировано менее 0,1 процента населения! Теперь мне приходится договариваться с главами других государств о дополнительных поставках вакцины… Мы вынуждены соглашаться на невыгодные коммерческие и финансовые условия для ускорения поставок", - сказал Токаев на совещании по противодействию коронавирусу.



По его словам, затяжка в вакцинации - это не абстрактная проблема.



"Речь идет о национальной безопасности страны. Это дополнительная заболеваемость и смертность наших граждан. Это упущенные доходы бизнеса, недополученные налоги бюджета, общее снижение национального богатства", - обратил внимание Глава государства.



Токаев пригрозил правительству и министру здравоохранения Алексею Цою кадровым решением в случае, если в стране не удастся перебороть сложную ситуацию с коронавирусом.



"Алексей Владимирович, ранее я говорил вам, что на данный период министр здравоохранения - ключевая фигура в правительстве, у вас особые полномочия. Вы хорошо начали работать, но затем заметно снизили обороты…



В течение апреля вы должны переломить ситуацию. Иначе последует кадровое решение, которое вас сильно разочарует. Это касается не только министра здравоохранения, но и правительства в целом", - сказал Касым-Жомарт Токаев.



Напомним, в феврале правительство выделило на производство вакцины "Спутник V" в Карагандинском фармацевтическом комплексе 15 миллиардов тенге.



Однако, по данным на конец марта, Карагандинской фармзавод выпустил всего 750 тысяч доз вакцины. В пресс-службе КФК заверили, что в апреле произведут миллион доз, а до конца года всего объем производства составит 5 миллионов доз.



23 марта Токаев переговорил с главой Российской Федерации Владимиром Путиным по телефону и попросил его обеспечить дополнительную поставку вакцины "Спутник V" в нашу страну. Кроме того, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин договорился с председателем правительства России Михаилом Мишустиным о дополнительной поставке в Казахстан четырех миллионов доз российской вакцины "Спутник V".